Politiet mistænker ’hundebande’ for overfald

Skal man straffes for noget andre har gjort? Det spørgsmål fylder en hel del i hundeejer Joans hoved for tiden, da politiet har taget alle hendes hunde – selv om det kun er en af hundene, der var i slagsmål.

- Hej.

- Mandag (d. 8. 6. ) blev vi kontaktet af politiet på grund af ’hundeslagsmål’ mellem vores ældste tæve Nova og en dansk svensk gårdhund, der var gået ind på vores grund.

- Det skal lige bemærkes, at Nova og mine tre andre hunde ikke før været problematiske i den retning.

Betjentene kom kl. 07.00

- Politiet taler kun om Nova, og nævner i samtalen intet om, at de vil have alle 4 hunde i pension (eller aflivet).

- Tirsdag morgen tidlig kl 7.00 dukker der så 2 betjente op. Det føles som om de er ved at banke huset ned.

- De vil nu afhente alle 4 hunde.

Deres hunde overfaldt hunden i forening

Sådan indleder Joan M et brev til nationen! om den i hendes øjne komplet urimelige behandling hun og hendes hunde er udsat for. Joan forstår for det første ikke, at politiet tror på ejeren af den dansk/svenske gårdhund. Og for det andet, forstår hun ikke, at det skal være ulovligt for en hund at forsvare sin ejers ejendom. Og for tredje forstår hun ikke, hvordan politiet kan finde på at tro at hendes fire hunde ’i forening’ stod bag overfaldet på den indtrængende hund.

Hendes brev – som Fyns Politi kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

Politiet stoler ikke på mine børn

- Under episoden går de 2 andre hunde væk fra Nova og den fremmede hund, der slås.

- Og min tredje hund er inde hos min datter i huset.

- Mine børn på 16 og 21, som var hjemme under episoden, er blevet afhørt, men deres udsagn er blevet overhørt.

- Nu er mine hunde i hundepension på ubestemt tid.

- Dømt til aflivning, skriver Joan, der selv tog initiativ til at aflive Nova, da hun ikke kunne holde tanken om, at den ældre hund, som har været gennem et sygdomsforløb, skulle spærres inde i en fremmed pension.

Politiet har brug for hundene til efterforskning

nationen! har sendt Joans brev til Fyns Politi og spurgt, hvad grunden er til at de har tage alle hundene, og om de tre hunde nu risikerer at blive idømt aflivning? Politiets svar er:

- Fyns Politi kan oplyse følgende i forhold til dine spørgsmål:

Hvad er grunden til at i tager alle hundene?

- Vores opgave er at skabe klarhed over, hvad der faktisk skete i situationen. Det gør vi ud fra en objektiv tilgang til efterforskningen.

- Det betyder, at vi skal indsamle oplysninger og spor fra alle involverede i en sådan sag.

- I den sammenhæng kan det være nødvendigt at sikre hundenes tilstedeværelse i forhold til efterforskningen og den juridiske vurdering af sagen.

- I den konkrete sag er det derfor besluttet at anbringe hundene i en hundepension, mens efterforskningen pågår.

Kan de tre hunde risikere at blive idømt aflivning?

- Den beslutning vil i givet fald først blive truffet, når efterforskningen er afsluttet, skriver politiet, men hvad tænker du?