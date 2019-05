Politiet siger ja: Fik tæsk af 'hr. og fru Danmark' på Amalienborg

- Hej.

-Jeg har i dag ansøgt om tilladelse til at demonstrere imod monarkiet på Amalienborg Slotsplads 26. maj i forbindelse med kronprins Frederiks fødselsdag og fik inden for få minutter kategorisk afslag.

Lidt underligt når man tænker på Paludan

- Ifølge min kontakt i Tilladelseskontoret hos Københavns Politi er Amalienborg det eneste sted i København, hvor det af sikkerhedsmæssige årsager er helt udelukket at demonstrere.

- Det virker lidt underligt, når man tænker over, at det til sammenligning f.eks. godt kan lade sig gøre for Paludan at demonstrere på Blågårds Plads på trods af sikkerhedsproblemer.



Sådan indleder Claes K. et brev til nationen! om ytringsfrihed og retten til at demonstrere. Claes vil nemlig gerne have lov til at vise sin modstand mod det danske monarki, når kronprinsen lader sig hylde på søndag på Amalienborg Slotsplads - og derfor beder han nationen! om hjælp.

Royalister amok: Angreb unge republikanere på Amalienborg

Skiltene blev revet i stykker

Tilbage i 2010 forsøgte Republik Nu (tidligere Den Republikanske Grundlovsbevægelse), den forening, som Claes er med i, også at arrangere en lignende demonstration, og dengang fik de også kategorisk afslag. Claes' brev fortsætter således:

- Sidste år afholdt jeg sammen med nogle andre unge republikanere en uofficiel demonstration, hvor vi blev udsat for politisk vold, og vores skilte blev revet i stykker af sure royalister.

- I år havde jeg egentlig bare håbet, at jeg kunne demonstrere under mere ordnede forhold, så jeg ikke skulle risikere samme behandling som sidste år på ny. Men det virker ikke til, at politiet har lyst til at værne om min og andre republikaneres sikkerhed.



Politiet kalder afslag en fejl

- Jeg synes, det er stærkt kritisabelt, at man fra politiets side forskelsbehandler kongehuset og knægter ytringsfriheden for at værne om kongehuset, skriver Claes, og efter at have tygget lidt på sagen og undersøgt diverse regler har København Politi sendt dette svar til nationen!:

- Det er en beklagelig fejl, at anmelderen blev meddelt et mundtlig afslag på at demonstrere på Amalienborg Slotsplads, hvilket Københavns Politi også har meddelt anmelderen, skriver Københavns Politi. Men hvad tænker du?