Politiet skal ikke kalde bilist for dum: Bøde på 4000 kr. skaber debat

- Jeg synes politiet skal holde sig til sit arbejde.

- Kommentarer - som i dette opslag - er personlige og har ikke noget med jobbet som politimand at gøre.

- Jeg er modstander af at bruge ord som dum og deslige. Det skaber mistillid til politiet.



Tydeligt at nogen har et anstrengt forhold til politiet

Sådan skriver Marcus T i sine kommentarer på jv.dk om en bilist, der forleden blev genstand for en - i hans øjne - useriøs Twitter-melding fra Sydjyllands Politi.

Bilisten blev nemlig fanget af politiets fotovogn på Lunderskovvej med foden trykket alt for hårdt ned på speederen og mobilen i hånden, og det fik politiet til at kalde hans kørsel for 'dumt og farligt':

Hastighedskontrol på Lunderskovvej i dag.

21 sager, heraf 4 med klip.

Hurtigste kørte 127 km/t samt talte i telefon. Vi kvitterer med bøde på 2000,- for hastighed, 1500,- for mobil samt 500,- til Offerfonden. At betale kr. 4000,- + klip. Dumt og farligt. #politidk #atkdk pic.twitter.com/KvESnGpUeK — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 4, 2019

Jeg respekterer politiets arbejde

Men selvom Marcus har fået tre likes for sin opsang til den personlige politi-tweeter, så har Bjarne J fået seks likes for sin. Bjarne mener nemlig, at det er helt OK, at politiet sætter fokus på at folk opfører sig dumt:

- Det er ret tydeligt, at visse personer her har et anstrengt forhold til politiet.

- Bare trist at det kommer til udtryk i den her anledning.

Fint at fortælle at der er hjernelamme folk på vejen

- Hvis ikke politiet skulle oplyse om forholdene på vejene - herunder at der er hjernelamme bilister ude i trafikken - hvem skulle så.

- Jeg - som respekterer politiets arbejde - sætter pris på deres åbenhed og brug af medierne til hurtigt at informere, skriver Bjarne, men hvad tænker du?

Må politiet skrive at en bilist har opført sig dumt og farligt? Nej, den slags skal politiet ikke skrive Ja, det synes jeg er en god måde at kommunikere på Kan ikke beslutte mig Må politiet skrive at en bilist har opført sig dumt og farligt? 19 % Nej, den slags skal politiet ikke skrive 80 % Ja, det synes jeg er en god måde at kommunikere på 2 % Kan ikke beslutte mig Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

For fire år siden skabte Bornholms Politi debat, da de besluttede at bringe ugens dårligste undskyldning. Det kan du læse om her:

Se også: Haha: Politiet gør grin med 'skildpadde-kvinde'