Politiet truer Knud: Byg et skur eller vi tager dine skotske køer

Foreløbig har Knud modtaget et mundtlig påbud om at bygge et læskur til sine seks Galloway-køer, der lever ude hele året. Men sagen ender muligvis i retten, for Knud synes, det er noget pjat

'Hmmmm!

Om en uge forlanger Fødevareministeriet, at også ørreder i dambrug skal have mulighed for at komme i tørvejr på land.'

Udgangspunktet er læskur eller bygning

Sådan skriver Michael M i en af de mest populære kommentarer, der er skrevet på TV2 Østs Facebook-profil om Knud Hansens seks stykker Galloway-kvæg, der er kommet i myndighedernes søgelys, fordi han ikke har bygget et skur til dem.

Reglerne for udegående kvæg - som man kan læse her - beskriver ellers meget klart, at den slags som udgangspunkt skal have adgang til et læskur eller en bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje.

Og at der kun kan gives dispensation, hvis dyrene holdes på store arealer, hvor de 'naturlige forhold' - f.eks. træer, buske, bakker osv. - kan give dyrene en beskyttelse, der i vidt omfang svarer til den beskyttelse, et læskur eller en bygning vil kunne give.

De har altid gået ude og har aldrig haft et skur

Men Knud synes, det er noget pjat og siger til nationen!, at der altid har været særlige regler for Galloway-kvæg, der som det også fremgår af de billeder, Knuds ven Leif har sendt, har en meget tyk pels. Og ser man på de mere end 280 kommentarer, der er skrevet om sagen på TV2 Østs Facebook-profil, så er der mange, der giver ham ret:

'Der har også lige været en sag om bisonokser, der også skulle have et skur, fuldstændig tåbeligt.

Hvor mange okse huse ser i ude i den rigtige natur, hvor disse dyr lever frit, sjovt nok ingen og det behøver disse dyr på ingen måde.'

Curling-køer

'De er bygget til at leve ude 365 dage om året i alt slags vejr. Så stop nu jeres klamme curling mani over for de dyr,' skriver Thomas B, og Peter L er enig:

'Igen et bevis på at dem som laver lovgivningen er skrivebords generaler og ikke folk der færdes blandt dyr', skriver han.

Andre mener dog, at Knud bare burde rette sig efter det mundtlige politipåbud og finde hammeren frem og få bygget det skur:

'Byg nu det skur for pokker og stop den unødvendige stædighed.'

Du dør ikke af at bygge et skur

'Hvis dyrene ikke har behov, så går de ikke derind - men du dør jo ikke af at give dem valget,' skriver FH, mens Bettina B mener, at tørvejr er en dyreret:

'Alle dyr skal have muligheden, for ly, læ og ikke mindst for tørvejr,' skriver Bettina B.

Politiet fortæller til TV2 Øst, at man i følge med en dyrlæge fra Fødevarestyrelsen har besøgt Knud Hansens dyr, og konstateret af de har det godt. Men at kravet om et læskur ikke desto mindre står fast.

