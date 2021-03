Politiker i nøgen-kiks: Vidunderligt

Alice Bah Kuhnke, medlem af EU-parlamentet for svenske Miljøpartiet De Grønne, kastede sig ned under bordet, da det gik op for hende, at hun deltog i et online-møde - uden en trevl på kroppen. Nu er der jubel på nettet

- Dét der klassiske mareridt.

- At møde på arbejde og opdage, at man har glemt tage tøj på.

- Det er pludselig kommet meget tæt på.

Fru Kuhnke, fru Kuhnke

Sådan skriver Sara E i en af de foreløbig 544 kommentarer, der er skrevet på den svenske EU-politiker Alice Bah Kuhnkes Instagram-profil om det online-møde, Alice deltog i i går morges. Alice havde nemlig ikke noget tøj på:

- Jeg gik rundt i min lejlighed mere eller mindre uden tøj på(mest uden).

- I god tid før mødet i LIBE (Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender) koblede jeg mig på parlamentets netværk, for ikke at misse det ..

Lænede mig ind over PC'en - uden en trevl på kroppen

- Men...i et par 'spændende' minutter glemte jeg, at computeren var tændt, og pludselig hører jeg at mit navn blive råbt op:

- Fru Kuhnke, fru Kuhnke...

- Og i det jeg skynder mig ud fra køkkenet, med skvulpende kaffe i hånden, og læner mig frem over computeren for at sige de høflighedsfraser, vi altid gentager for at teste lyd og billede, så slår det mig, at jeg ikke (overhovedet) var klædt på, skriver politikeren i et opslag, der altså har skabt en del gys, men også en del glæde:

- Vidunderlige dig.

- Tak for at du er modig og menneskelig og deler det her.

Skønt at vide vi ikke er alene

- Det er skønt for os andre teflonhjerner, at vide, at vi er ikke er de eneste, skriver Instagram-brugeren Mynameiszarah og Yvonne R er også glad for beretningen:

- Vidunderligt.

- Tak, du gjorde lige min dag bedre, skriver Yvonne i en kommentar til det ærlige opslag, som du kan se nedenfor

