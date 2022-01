Politiker med blåt øje: Sårer min stolthed

Enhedslistens sundhedsordfører Peder Hvelplund har flere gange har optrådt på TV med et meget blåt øje. Han er ikke stolt over, den måde han fik det på

- Mon det er hende fra SF, der har givet Hvelplund et blåt øje?

Sådan skriver Kirsten A. i en kommentar på Ekstra Bladets Facebook om Enhedslistens Peder Hvelplund, der flere gange har optrådt på TV med et meget blåt øje.

Det er IKKE sket i forhandlingslokalet

På debatforummet Reddit har den røde politikers blå øje også skabt debat, og nationen! har derfor spurgt ejermanden, hvem der har langet ham én:

- Det er altså ikke sket i nogle politiske forhandlinger - hverken om corona eller om indfødsret, siger Hvelplund, der har det godt - men er lidt såret på stoltheden.

Pælen sprang ud foran min cykel

For det distraherende blå øje fik han, da han på cykel knaldede ind i en af de metalpæle, der står ved Christiansborg. En metal pæl, han har cyklet forbi uden at ramme masser af gange i de mere end to år han har siddet i Folketinget:

- Jeg vil mene, at den pæl sprang ud foran mig, men det gjorde den jo nok ikke.

- Jeg ramte den med fordækket, røg ud over styret, og fik hjælp at en folketingsbetjent.

- Jeg mistede pusten, der var meget blod og jeg tog så en taxa til skadestuen, hvor jeg fik et plaster.

Min kone ville have givet mig to

- Men det kom aldrig på, for det holdt op med at bløde, siger Hvelplund, der selvfølgelig har fået en del kommentarer for de blå-gule plamager.

- Nogen har jo antydet, at det nok var min kone, der havde stukket mig en, men hun siger, at hun ville have givet mig to blå øjne, hvis det var.