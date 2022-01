Politiker om vaskehal: Ups

Benny S. skrev til nationen! i august 2020, da kommunen – trods hans protester - havde sagt ja til, at der blev bygget en vaskehal og et benzinanlæg på nabogrunden. Men nu skal sagen 'genbehandles'

- Klaprende bildøre, høj musik, mænd, der står og pisser ind i vores have.

- Et par gange har vi set, at man har siddet og skidt på græsset, blot 4 meter fra vores spisestue.

- Hertil kommer tankbiler, der fylder den jordgravede tank på flere tusinde liter brændstof op.

- Det lugter og chaufføren kan sidde og glo direkte ind i vores stue, køkken og toilet.

Slut med at grille

- Ofte ligger her også mundbind samt andet affald og flyder.

- Vi har nu været igennem en sommer hvor vi ikke har kunnet benytte haven. Tidligere kunne vi sidde en stille aften og grille, men det er nu slut.

Til genbehandling

Sådan skriver Benny S til nationen! om at være rigtig ked af at bo lige ved siden af en vaskehal og tankstation– og nu, endelig, efter 17 måneders frustration - føle at der bliver lyttet ham.

Benny klagede sin nød i nationen! i august 2020 (Nabo har bygget en vaskehal: Benny raser). Siden skrev han til Planklagenævnet, der nu har afgjort, at en del af vaskehallen er bygget på et areal, der i lokalplanen ikke må bebygges.

Rigeligt med ups'ere

Så nu skal kommunen genbehandle sagen:

- Der har været lidt rigeligt med ups'ere, siger Annemette Johnsen, formand for teknik-, klima- og miljøudvalget i Guldborgsund Kommune til Folketidende, og på avisens Facebookside er der pæn opbakning til Benny:

Nyt byråd, bøvl og frustration

- Nyt byråd, håber på bedre tider for borgerne i Guldborgsund, skriver Vivi A således, og Frank L synes det ville have været en god ide, at behandle sagen korrekt første gang:

- Tja hvad med en grundig sagsbehandling ’før’ der bliver byggede noget som helst i Guldborgssund kommune.

- Måske det giver mindre afbrænding af borgernes skattepenge i form af mandetimer, erstatninger,retssager osv...

- Og ikke mindst beskytter man borgerne over for en masse frustrationer og bøvl, skriver Frank.

Benny siger til nationen!, at vaskehallen for hans skyld godt kan blive stående - hvis han får 1,2 million for sit hus.