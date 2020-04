Politiker ser Flemmings lønseddel: Hamrende uretfærdigt

Heftig debat om 'nye' og 'gamle' kontanthjælsmodtagere. For hvorfor skal dem, der har mistet jobbet under coronakrisen, have flere penge?

- Jeg synes, det er hamrende uretfærdigt, at Flemming og andre, der blev ramt af 225-timers reglen, ikke får hjælp.

- Alle med øjne i hovedet må kunne se, at det er de mennesker, som har sværest ved at få et arbejde.

Trukket 1054 kr hver måned

Sådan indleder Enhedslistens erhvervs- og beskæftigelsesordfører, Victoria Velásquez, et brev til nationen! om, at det kun er 'nye' kontanthjælpsmodtagere, der bliver fritaget for den omdiskuterede 225-timers regel.

Som du måske har læst, fortalte Flemming K i går, hvor uretfærdigt han synes, det er, at han bliver trukket godt 1000 bruttekroner hver måned, fordi han ikke kan finde fire-fem timers lønnet arbejde pr uge. Mens dem, der er blevet ledige under coronakrisen, IKKE bliver trukket.

Da reglerne blev vedtaget i Folketinget, protesterede Enhedslisten også, Og ser man på resultatet af den afstemning, som 14.100 læsere har deltaget i, så er der mange der er enige i, at dem, der har sværest ved at få job, er dem, der har været arbejdsløse i lang tid.

Jeg bakker op

Victorais brev fortsætter således:

- Helt ærligt, så er det ufatteligt, at når det drejer sig om virksomheder, så kan politikerne blive enige om hjælp for milliarder, men når de handler om Flemming og de andre, så laver DF en kovending, og Venstre med Socialdemokratiet er tavse.

- Jeg bakker fuldt op om Flemmings opråb!

- Flere af de folk jeg har talt med, der rammes af 225-timers reglen selvom de allerede er pressede nok, spørger hvilke arbejdsgivere, de skal kunne trække på?

- Og de skal gøre, når de i forvejen slås med sygdom og derfor ikke kan få et arbejde, skriver Victoria, men hvad tænker du?