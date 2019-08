Politiker smidt ud: Talte kritisk om eidfest

- Den eneste gode kvinde I har.

Sådan skriver Margit A. i en af de 176 kommentarer, der er skrevet på den svenske avis Expressens Facebook-profil om Vänsterpartiet, der i dag har meddelt, at en af partiets mest populære skikkelser er blevet smidt ud.

Ved noget om tørklædetvang og æresvold

Og Margit A. er ikke den eneste, der er ked af, at partiet, der hører til på venstrefløjen, ekskluderer Amineh - der bl.a. har udtalt sig kritisk om eidfester i Riksdagen, om religiøse symboler i skolerne og om islamisters magt i de svenske forstæder.

- Mere af hende i alle partier.

- Der er brug for hendes folkekære personlighed og samfundskendskab i svensk politik - hun ved hvad hun taler om.

- Jeg er vældig urolig ved moral-politi, kvindefjendtlighed, tørklædetvang, undertrykkelse og æresvold, skriver Isabel E. og Shadman R fortsætter:

- Vänsterpartiet kan ikke tåle stærke kvinder, skriver Shadman.

Partiet forklarer, at de ikke kan leve med, at hun agerer på egen hånd og spreder fake news om partiets politik. Partiet vil f.eks. ikke forbyde religiøse symboler i skolen.

Se også: SF: Omskæring er værre end at slå sine børn

Selv siger den nu tidligere Vänsterpartist, at hun ikke forstår, at der ikke er plads til hende.

- Jeg ved ærlig talt ikke, hvorfor kampen for alle kvinders ligeværd er så følelsesladet i Vänsterpartiet.

- De er ængstelige for at tale om børn med slør og ængstelige for at tale om islam, siger Amineh til svensk radio i følge Sydsvenskan.

Se også: 50 km fra København: Her vil de forbyde tørklæder i skoler