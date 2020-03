Politiker til flygtninge: Bliv væk - Sverige er fyldt

- Mange rejser derned for at hjælpe.

- Læger og den slags.

- Og Jimmy deler flyveblade ud.

Vi kan ikke hjælpe flere

Sådan skriver Andreas E i en af de 302 kommentarer, der er skrevet på Svenske Dagbladets Facebookprofil om partilederen for Sverigedemokaterna, Jimmie Åkesson, der er taget til grænsen mellem Tyrkiet og Grækenland for at fortælle de anslået 13.000 flygtninge og migranter, der gerne vil ind i EU, at de ikke er velkomne:

De nævner Tyskland og Sverige

- Vi deler flyveblade ud, hvor vi skriver at Sverige er fyldt.

- Og at det er en dårlig ide at rejse til Sverige, fordi vi ikke har kapacitet til at hjælpe flere.

- Alle vil til Europa, først og fremmest Nordeuropa.

- De nævner Tyskland og Sverige. Og jeg har mødt en, der ville til Holland, siger Åkesson i en text på partiets Facebook-profil, og selv om der er adskillige, der synes, han opfører sig forkert, så er de mest populære kommentarer, skrevet af svenskere, der godt kan lide hans aktion:

Han skader Sverige

- Jimmie Åkesson viser endnu engang, at han kunne blive en udmærket statsminister.

- Han tager fat i problemerne 20 år før de andre politikere, skriver Jens N., der har fået 39 likes for sin kommentar, og Imad A har fået 28 likes for denne:

- Han er en modig leder og tager hånd om Sverige, skriver Imad, mens Dan S - som har fået 18 likes, mener at Åkesson skal straffes:

- Det her bør betragtes som forræderi, og det kan skade Sveriges internationale suverænitet.

- Jeg håber at han bliver stiller for Regeringsretten, når han kommer hjem - sådan noget kan vi ikke lade passere, skriver Dan S, men hvad tænker du?