Politikere raser: 'Danmarks mest radikaliserede muslimske betjent'

Naser Khader og Peter Skaarup er trætte af at høre på Vollsmose-betjenten Elvir A. Men politikere skal bare acceptere, at der er ytringsfrihed i Danmark, skriver en af Elvirs venner nu til nationen!

- Det er ret velkendt, at når emnet falder på ytringsfriheden, så vil både Naser Khader og Peter Skaarup stille sig op i offentligheden under påskud af, at de er forkæmpere for retten til at man som borger har sin fulde rettighed til at ytre sig på alle mulige forskellige måder.

- Det har vi f.ex. set, da optøjerne fandt sted på Nørrebro i forbindelse med en af Paludans latterlige demonstrationer, hvor både Khader og Skaarup fløj til tastaturet for at give udtryk for, hvor absurd og grotesk det er at forhindre Paludan i at udøve hans grundlovssikrede ret, nemlig ytringsfriheden.

Mener noget på den ene og på den anden side

- Alle skal kunne ytre sig problemfrit og alle skal kunne give udtryk for sine holdninger, som er indenfor lovens rammer, uden at blive udsat for angreb fra voldsparate mennesker.

- Men det der reelt sker, er, at både Khader og Skaarup mener noget på den ene side, samtidig med, at de på den anden side, mener noget helt andet.

Sådan indleder Mohamad A et brev til nationen! om at deltage i debatten i Danmark - og opleve, at der blier sået tvivl om ens evne til at passe sit job. Mohamad - som du sikkert kender fra nationens!-baskere som ' .... har fulgt de Facebook-opslag Naser Khader og Peter Skaarup har skrevet om Vollsmosebetjenten Elvir (som i parantes bemærket også har skrevet fine indlæg til nationen bl.a. Elvir efter 10 år i Vollmose: Smid de 100 mest kriminelle ud - det vil virke) - og Mohamad bryder sig ikke om deres tone. hans brev fortsætter derfor således:

En betjent skal ikke kritisere politikerne

- En af mine bedste venner, politiassistenten Elvir Abaz, har i flere omgange blandet sig i den offentlige debat med henblik på at udtale sig om de samfundsproblemer, der eksisterer, hvor han kritiserer højreorienterede politikere.

- Men når han udtaler sig i medierne, så er det alene på baggrund af hans holdninger som privatperson, og ikke som repræsentant for politiets ledelse i Vollsmose.

- Det er ikke noget, der politikerne, især dem fra højrefløjen, er særlig tilfredse med - at en politibetjent, der er ansat i politiet, skal gå ud i offentligheden og udtaler sig kritisk om dem.

- For det første vil de ikke kunne føle sig godt tilpas i livet, når de bliver sat på plads, og for det andet, fordi politibetjenten ikke er enig med dem politisk.

Se også: Vred Vollsmose-betjent: Naser Khader er en fej kujon

'Han skal koncentrere sig om at fange forbrydere'

- Her vil de systematisk forsøge at lægge pres på betjenten, så vedkommende enten holder op med at blande sig i debatten eller bliver fyret.

- Khader har i flere omgang skrevet om Elvir Abaz, og det gjorde han også forleden på Facebook, hvor Khader skrev: 'Han skulle hellere koncentrere sig om at fange forbrydere.'

- På et tidligere tidspunkt gik Khader ind og skrev følgende: 'Elvis fra Odense er den mest radikaliseret muslimske politibetjent vi har i DK. Så meget had og vrede mod DK.'

- Enhver kan konstatere, at Khader ikke synes, at Elvir Abaz skulle udtale sig i offentligheden, fordi vedkommende er politibetjent, og det vil i Khaders fantasi være ubestrideligt unødvendigt at Elvir skulle have ytringsfrihed, da Elvir skal være neutral 24/7.

Gælder ytringsfriheden kun de ukritiske

- Men det er ubeskriveligt godt, at Khader selv afslører sin hykleri, når emnet falder på ytringsfrihed, da han åbenbart ikke ønsker at nogen være kritisk overfor ham i offentligheden.

- Derfor gælder ytringsfriheden kun for Paludan, der fremviser Khader som værende integreret og værdsat fremmed, og ikke for Elvir Abaz, der er kritisk overfor Khader.

- DFs gruppeformand Peter Skaarup meldte sig også ind i debatten, hvor han også forsøgte at kompromittere Abaz.

- Han udstillede ham på sin Facebook, og skrev følgende: 'Kan man have tillid til, at en sådan politiassistent er i stand til at håndhæve loven uden at lade sine egne forskruede holdninger spille ind?'.

Punktum. Punktum.

- Skaarup kan mene hvad han vil om Abazs politiske holdninger, men han behøver ikke at frygte, at Abaz ikke fremadrettet udfører sit arbejde på professionel vis, da Abaz er dygtig til sit arbejde, unik i sit virke og intelligent til at håndtere problemerne.

- Men Skaarup viser også, hvor hyklerisk han er. Skaarup skrev følgende om Paludan: 'Rasmus Paludan har sin grundlovsfæstede ret til at demonstrere. Punktum.', men når Abaz udtaler sig i offentligheden, så er det et tillidsmæssigt problem.

- Skaarup og Khader skal hermed vide, at Elvir Abaz også har sin grundlovsfæstede ret til at ytre sig politisk.

- Punktum, skriver Mohamad, men hvad tænker du?

Se også: Politichef får nok: Bruger al sin tid på kriminelle indvandrere