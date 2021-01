Politikerlede: Savner diktator

- Vi har demokrati i Libanon, men det 'funker' ikke

- Folk vil have en leder med en vision.

- En leder som kan tage beslutninger for at forbedre folks liv.

Bare se på Libanon - demokrati fungerer ikke

Sådan siger den libanesiske ingeniør Nada Abou Jaoude til den norske licenskanal NRK, der har talt med hende om det arabiske forårs 10-års fødselsdag. Og om en undersøgelse fra den tyske Konrad-Adenauer Stiftelse, der her ti år efter det arabiske forår viser, at et ret så solidt flertal af borgere i lande som Libyen, Libanon og Tunesien - og et anseeligt mindretal i Algeriet og Marokko - godt kan leve med en 'stærk leder'.

Gjorde selv oprør for ti år siden

Nada var ifølge NRK en af dem, der gjorde oprør mod de enevældige ledere for ti år siden, men i dag har hun ændret mening, og efterlyser en 'stærk leder, som lytter til sit folk':

Skal vi droppe folkestyret og give magten til en stærk leder? Det mener mange. Screenshot fra Konrad-Adenauer-Stiftung.

Systemet gavner dem vi har stemt på

- Ideelt set skulle vi også have samme type demokrati i Mellemøsten som I har i Europa, men det fungerer ikke i vores kultur.

- Bare se på Libanon.

- Vi har valgt vores ledere, men det eneste de har gjort er at opbygge et system, som gavner dem selv, fortsætter 28-årige Nadia, der har to søskende, der allerede har sagt farvel til hjemlandet og er rejst til andre lande - Qatar og Frankrig - for at finde arbejde.

Mange vil rejse

Selv er hun arbejdssøgende trods sit ingeniør-diplom og en ekstra bachelorgrad i fysik fra et topuniversitet i Libanon. Og hun mener, at jobsene bliver givet til folk, der kender nogen, der kender nogen. Alligevel vil hun forlade landet og efterlade sine forældre, siger hun til NRK.no.

Det er 10 år siden at det 'arabiske forår' brød ud og stærke, enevældige ledere blev afsat i lande som Tunesien, Libyen, Egypten og Yemen. I dag er foråret blevet til vinter, hvis man skal blive i årstids-terminologien, men hvad tænker du?