Pommes-frites brøler: Ulla er rasende

Hun så et godt pommes-frites tilbud, og skyndte sig at bestille - men da det gik op for hende, at maskinen ikke var med, prøvede hun at annullere ordren. Men det ville Svendsens butik ikke lige finde sig i.

- Hej.

- Den 15.9.2021 så jeg et fantastisk tilbud i et reklamespot på Facebook.

- Så jeg skyndte mig at bestille, for havde længe kunne tænke mig en airfryer, så jeg så det som et fantastisk tilbud.

Troede det var airfryer plus tilbehør

- Jeg læste det som, at det var en airfryer + tilbehørssæt for 349 kroner.

- MEN når noget er for godt til at være sandt, er det det som regel også. Så da jeg havde indtastet min oplysninger og trykket ’køb’ ( ja ja- skulle have studeret tilbuddet INDEN jeg bestilte ) blev jeg alligevel mistænkelig.

- Så jeg gik tilbage og nærlæste tilbuddet og opdagede så, at det kun var tilbehørssættet med 10 dele, man fik for de 349 kroner.

- Desværre ( for mig ) havde jeg fejlfortolket tilbuddet.

Ulykkelig ejer

Sådan indleder Ulla J et brev til nationen! om at slå til, når man ser et godt tilbud – og så finde ud af, at tilbuddet slet ikke var så godt, som man troede.

Ulla skriver til nationen!, fordi hun – selv om hun samme dag skrev til Svendsens kundeservice, at hun havde misforstået tilbuddet og gerne ville annullere ( fortryde ) sin bestilling – alligevel er blevet den ulykkelige ejer af et tilbehørssæt, der kan lave fritter og andre dejlige sager – hvis man altså har en airfryer.

Hvorfor vil du annullere?

nationen! har derfor spurgt Svendsen, hvad kunder kan gøre for at annullere en ordre? Og hvorfor de viser en Airfryer på tilbuddet, som Ulla sprang på? Og om de – når de nu læser Ullas version – synes de har behandlet hende godt nok. Desværre har Svendsensbutik ikke svaret - men Ullas brev fortsætter således:

- Den 16.9.2021 modtager jeg så en mail fra kundeservice i Svendsens butik, hvor de beder om at uddybe, hvorfor jeg ønsker at annullerer min ordre.

- Jeg fortæller igen at jeg havde læst tilbuddet forkert og gerne vil annullerer min ordre og have mine penge retur.

Ulla vil gerne annullere, men Svendsen vil gerne ha' at hun uddyber.

Og så trækker de pengene

- Hører så ikke noget fra dem, men d. 17.9.2021 er jeg inde på min netbank og kan se at Svendsens butik har trukket 349 kroner på TRODS AF jeg den 15.9.2021, har bedt dem om at annullere min ordre.

- Jeg VED de har læst min besked, fordi de den 16.9.2021 jo har sendt mig en mail, hvor de beder mig uddybe hvorfor jeg vil annullerer min ordre.

- At de så alligevel vælger at trække beløbet fra min konto, er virkelig ikke i orden.

Og sender pakken

- I dag den 29.09.2021 opdager jeg så, at der ligger en pakke foran min hoveddør.

- Jeg synes, det er SÅ UANSTÆNDIGT og KRITISABELT.

- Deres returpolitik er, at man ikke kan returnere et produkt såfremt det er et tilbud eller en del af et tilbud.

- men når man kigger på deres produkter er ALLE uden undtagelse på tilbud.

- På den måde undgår de, at skulle tage deres LORT retur, skriver Ulla, og nationen! har i onsdags bedt Svendsensbutik svare på, hvad kunder kan gøre for at annullere en ordre? Og hvorfor de viser en Airfryer på tilbuddet, som Ulla sprang på?

Og om de – når de nu læser Ullas version – synes de har behandlet hende godt nok. Men Svendsensbutik har .- selv om reklamerer med at de kan kontaktes 24/7 og at de svarer hurtigst muligt - ikke vendt retur.