Pommes frites-krise: Ikke noget at gøre

Turist-sæsonen er ved at være i gang ude rundt i Danmark, men der er en historisk mangel på arbejdskraft. På Samsø har Ballen Grill & Ishus derfor besluttet at lukke for burger- og pommes frites-salget

- Det er en træls situation.

- Men der er jo ikke noget at gøre ved det.

Mangler otte medarbejdere

Sådan siger Yvonne Wedelgård, der ejer Ballen Grill og Ishus på Samsø, til DR Østjylland om de otte medarbejdere, hun mangler p.t. Og den triste beslutning, hun derfor nu har truffet om at lukke burger- og pommes frites-afdelingen hele sæsonen.

Lalandia i Rødby har også problemer

Lukningen vil betyde, at hendes omsætning nok ender med en halvering. Og Yvonne er langtfra den eneste arbejdsgiver i turist-Danmark, der mangler folk:

- Nu har jeg haft det daglige ansvar for destinationen i Rødby i 12 år, og jeg vil sige, at vi ikke tidligere har oplevet en situation som i år med hensyn til mangel på arbejdskraft.

- Her efter corona har vi haft problemer med at få ansatte nok, siger Karsten Juhl, direktør for Lalandia i Rødby, til lokalmediet Folketidende, men i en kommentar på Facebook kommer Bo S. med et forslag til arbejdgivere, der normalt søger studerende til deres sommerjob:

Måske en senior-burgersælger?

- De skulle måske prøve at søge seniorer, hvor en del har svært ved at få arbejde.

- Ikke mange gider ansætte os over 60, skriver Bo på DR Østjylland Facebook-side, og nationen! har talt med Yvonne fra Ballen Grill & Ishus, der siger at hun er helt klar på at ansætte folk, der er fyldt både 50 og 60 år, men hvad siger du?