Populær romkugle-bager får nej til 'brunt skilt'

Han mener, at der kommer 100.000 romkugleturister til Nørre Aaby pr. år - og derfor ville han ofre 120.000 kr på et turistattraktionsskilt, der skulle stå ved motorvejsafkørslen.

- Danmarks bedste romkugle er ikke udpeget som Unesco Verdensarvsmonument, nationalpark, national seværdighed/attraktion eller en seværdighed/attraktion, der er udpeget af det regionale udvalg.

Sådan skriver Vejdirektoratet til bagermester Carsten Matthiesen, der i foråret 2018 blev landskendt pga af sine romkugler, der vandt førstepladsen på madmessen Foodexpo i Herning.

Har smagt dem - og smag og behag er forskelligt

Romkuglerne er nemlig efterfølgende blevet noget af et trækplaster, og bagermesteren havde ifølge Fyens.dk bedt om at få sat et brunt skilt op ved Nørre Aaby-afkørslen på den fynske motorvej - og betale de 500 kroner om måneden i tyve år, sådan et skilt koster.

Men det bliver der altså ikke noget af, og ser man på den læserafstemning, som fyens.dk har gang i i dag, så har direktoratet truffet en helt korrekt beslutning. Af de cirka læsere, der har stemt her torsdag formiddag, er siger flertallet nemlig 'nej' til at romkuglerne er en turistattraktion.

Best rum balls in the world

- Jeg er ikke enig at det er landets bedste romkugler. Jeg har smagt dem og jeg er ikke overvældende begejstret.

- Men bageren har da fået stemplet med landets bedste - smag og behag er jo som bekendt forskellig.

- Men derfra til at sætte skilt op ved motorvejen, så stopper festlighederne, skriver Allan J i en læserkommentar, der har fået tre likes, mens Lars K tænker fremad:

- Jeg mener, at Middelfart kommune bør brande sig som 'Municipality of the Worlds Best Rum Balls'.