Populær teori: Covid-19 kommer fra et laboratorie

Det er snart to år siden vi hørte om covid-19 og corona for første gang. Nu raser debatten om, hvordan pandemien opstod.

- Ja, og hvad gør vi så med den information nu?

- Selv for mig, der ikke er ekspert, virker en epidemi, der begynder i Wuhan, og det faktum, at der er et viruslaboratorium i den by, for 'godt' til at der ikke er en årsagssammenhæng.

Det mest sandsynlige er et laboratorie

Sådan skriver svenske Andy L. i en af de 97 kommentarer, der har fået lov til at stå på landets største avis Aftonbladets Facebook-profil, om den canadiske molekylærbiolog Alina Chan, der besøgte det britiske parlamentets videnskabelige komité i går. Og fortalte politikerne om hendes teori om, hvordan corona-epidemien begyndte:

- At (covid-19 red.) har sit udspring på det laboratorie er mere sandsynligt end at den ikke er, sagde Alina ifølge det svenske medie.

Avisen har spurgt deres læsere, og her har mere end 200.000 svaret på spørgsmålet: Hvordan tror du pandemien begyndte?

140.000 svenskere er enige

10 procent svarer, at det er en sygdom, der kommer fra en flagermus. 20 procent svarer, at corona er en ond ånd - og voldsomme 70 procent svarer, at de tror at det kommer fra et laboratorium.



Hvor skal der strammes op?

Den store britiske avis Daily Mail har også bemærket Alina Chans besøg. Avisen har efterfølgende talt med Lord Matt Ridley fra det britiske overhus om, hvorfor man skal bruge tid på at finde ud af hvor covid-19 er opstået. Og det svarer han på sådan her:

- Vi bliver nødt til at finde ud af det, så vi kan undgå den næste pandemi.

- Skal laboratorierne stramme op eller skal vi stramme op på reglerne for markeder med vilde dyr?

- Lige nu gør vi jo ingen af delene, siger Lord Ridley til Daily Mail, men hvad siger du?