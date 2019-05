Populære grænsevagter: Har taget imod 895 asylsøgere

Hvis man siger asyl til en grænsevagt på den dansk tyske/grænse, så skal man have sin ansøgning behandlet i Danmark. Det har 895 personer gjort siden 1. januar 2018, men betyder det, at grænsekontrollen er spild af penge?

- Sandheden er jo at de der ønsker at slippe over grænsen sagtens kan finde en vej udenom kontrollen.

- Noget som de nødvendigvis har gjort tidligere på deres rejse for at nå herop.

Grænsekontrol gør livet lettere for asylansøgere

- En anden ting der åbenbart (heller red) ikke er forstået af grænsekontrolstilhængerne er, at den gør det lettere at søge asyl.

- Før skulle en flygtning selv finde frem til de rigtige myndigheder, for at søge asyl, men siden indførelsen af grænsekontrol kan det hele klares ved grænsen.

Sådan skriver nationen!-debattøren Oppositionen i en af de 1340 kommentarer, der er skrevet om den 300 millioner kroner dyre indsats på den danske grænse, som rigspolitiet fortalte om i forrige uge:

De bliver kørt i bus fra grænsen

Og Oppositionen er ikke den eneste, der synes, at grænsekontrollen - som Dansk Folkeparti går meget op i - er en smule selvmodsigende:

- Det er udstrakt servise til asylansøgere, som DF har stablet på benene.

- 'Siger do asyl? - så skal du med den bus derovre til Sandholm', skriver Rampage, og L' Chaim mener vist også, at man kunne spare nogle millioner ved at lukke for grænsekontrollen:

- Det er EU, der har bremset flygtningestrømmen, ikke den danske grænsekontrol.

Spild af ressourcer

- Men de danske politikere tager æren, og bruger videre af vores penge til projektet. Spild af ressourcer.

- Grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse var et midlertidig svar på en krise i 2015, men den er symbolpolitik mere end realpolitik, skriver L'Chaim.

nationen! har spurgt Rigspolitiet om tal for, hvor mange af de personer, der i første omgang bliver afvist på grænsen, der efterfølgende beder om asyl, men det tal kan politiet 'systemmæssigt' ikke finde frem. Men de kan oplyse, at der siden 1. januar 2018 er 895 personer, der har søgt asyl på den dansk/tyske grænse. De fleste hos Syd og Sønderjyllands Politi:

Kan ikke afvise folk der søger asyl

- Såfremt en udlænding ved indrejsen i Danmark indgiver en asylansøgning, kan der dog ikke ske afvisning af den pågældende, i det denne har krav på at indrejse i Danmark og krav på, at de danske myndigheder vurderer asylansøgningen, skriver politiet til nationen! og minder om, at der gælder særlige regler, hvis udlændingen har søgt asyl i et andet land tidligere:

- Har udlændingen således f.eks søgt asyl i et andet EU-land er det reglerne i Dublin-forordningen, der regulerer hvilket land, der skal behandle ansøgningen, skriver politiet, der har sendt dette skema: