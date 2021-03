Postnord-brøler: 248.120 kr var en fejl

- Her er opkrævningen.

- Jeg har forsøgt at tale med Postnord uden held.

- Pakken har en værdi af 300 US dollar, og det vidste medarbejdere hos Postnord godt, men kunne alligevel ikke hjælpe med opkrævningen på 248120kr+160kr i gebyr.

Send en mail

Sådan skriver Søren N til nationen! om den pakke skruer, han har købt i USA – en pakke skruer, der lige nu kommer til at koste ham det samme som en bil, hvis Postnord fastholder deres importafgift. Søren HAR forsøgt at tale Postnord til fornuft – forgæves, Og derfor håber han et brev til nationen! kan få det gamle postvæsen, til at rette deres formular. Brevet – som Postnord kommenterer nedenfor. Forsætter nemlig således:

- Jeg kunne – sagde postdamen - sende en mail, og bede om en genberegning, hvis jeg havde ’nye oplysninger’.

- Men det har jeg ikke, da hun selv bekræftede værdien på 300 dollars.

- Så jeg kan jo ikke rigtig bidrage med noget nyt.

Og genberegning koster 160 kr

- Til gengæld koster en genberegning 160kr igen, skriver Søren, og det var godt han gjorde han det for Henrik Larsen, chef for Kundeservice hos PostNord, sender nu dette svar på nationens! henvendelse:

Helt åbenlyst forkert - undskyld

- Vi sender en stor undskyldning til Søren, der skal se bort fra regningen.

- Vi har kontaktet Søren og fået rettet vores fejl.

- Det skulle vi selvfølgelig allerede have gjort, da Søren ringer til os med sin toldregning, der helt åbenlyst var forkert beregnet på grund af en fejl hos os.

Alle medarbejdere skal lære af det her

- Det har vi naturligvis fulgt op på, så alle er klar over, hvordan vi skal hjælpe, når kunderne kontakter os med spørgsmål om deres toldregninger, skriver Kuindeservice-chefen, og Søren bekræfter over for nationen!, at han har talt med posten, og regningen er blevet 247.500 kr mindre.