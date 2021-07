Præsident om myrdet 13-årig: Barbarisk

Tre asylsøgere er mistænkt og anholdt for at have bedøvet, misbrugt og myrdet en 13-årig pige i Østrig i weekenden. Nu raser udvisningsdebatten - med landets regeringsleder i spidsen

- Hvilken organisation forhindrede denne udvisning - igen?

- De skal holdes ansvarlige!!

Vi vil gøre alt

Sådan skriver den østrigske avis Krone.at' net-debattør 'Waldgang' i en af de mest populære af de - hold fast - 2454 kommentarer, der er skrevet til en artikel om mordet på en 13-årig pige. Tre unge asylsøgere - heraf to fra afghanske - er mistænkt og anholdt i sagen, der har rystet hele landet. Især fordi den ene, en 18-årig mand, ifølge avisen allerede har TRE udvisningsdomme bag sig.

Og i går gik den østrigske kansler, Sebastian Kurz, så ud med ret voldsom melding:

- Jeg lover, at vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at sikre, at gerningsmændene straffes med lovens fulde strenghed.

- Der bliver aldrig et stop for deportationer til Afghanistan eller en lempelse af de asyllove, der er mod kriminelle asylsøgere!, buldrede kansleren i en melding, der har givet genlyd i nabolandet Tyskland.

Tysklands største avis, Bild.de, skriver således, at t yske politikere ikke tør tale i så klart sprog , men på Bilds Facebook-side - hvor foreløbigt 575 læsere har kommenteret sagen - er der mange, der har brug for den slags udmeldinger fra politkerne:

- Nu flytter jeg fra Tyskland til Østrig.

- Jeg er glad for, at de har en sådan kansler, han gør bestemt ikke alt rigtigt, men Tyskland er kun latterligt i mange beslutninger og love og fjendtligt indstillet over for statsborgere, skriver tyske Heidi S. i en kommentar, der har høstet 193 likes.

Dyb lidelse hjælper ikke

- Jeg har savnet en lignende 'klar kant' fra så mange lokale tyske politikere.

- ′Dyb lidelse' foran kameraet løser ingen problemer.

- Det gør endeløse debatter heller ikke, skriver Toma M.