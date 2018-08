Præst forarget over menigheds-druk: Gratis bajere og rødvin til møderne

Der er ballade i Ulkebøl Sogn, hvor samtlige ni medlemmer af menighedsrådet er parat til at gå af i protest mod præsten Kirsten Schmidt. Men nu melder en tidligere præst sig ind i debatten med historier om menighedsrådet

- Syg kultur at man ikke kan mødes og træffe beslutninger - endda som folkevalgt og tillige i et offentligt møde - uden alkohol.

Sådan skriver Jørgen P i en af de kommentarer, der lige nu tikker ind på jv.dk i debatten om samarbejdsproblemer mellem menighedsrådet i Ulkebøl og præst Kirsten Schmidt.

En drak fem-seks bajere

Menighedsrådet mener at præstens embedsførelse og samarbejdet med kirkens andre ansatte halter og nævner at Kirsten Schmidt er for sen til give salmenumre til organisten og udstede attester i rette tid til kirkens anden præst, forklarer formanden til jv.dk. Men nu får Kirsten Schmidt opbakning fra Søren Wogensen, der var præstevikar i Ulkebøl i fire måneder i 2010.

- Alkohol i den mængde, jeg oplevede det på ét specifikt møde i Ulkebøl, var klart over grænsen.

- For det fortsatte efter maden. En drak det meste af en flaske vin, en anden tog fem-seks bajere.

Det kan man ikke byde en præst

- Kan det foregå én gang i Ulkebøl, kan det også ske igen. Det kan man ikke byde en sognepræst, og det bør frem.

- Kirsten Schmidt er ikke eneansvarlig for det dårlige samarbejdsklima, siger Søren Wogensen til jv.dk, der ogsp kan fortælle at Wogensen nuværende menighedsråd i Vemb altid mødes over en kop kaffe.

Sognet betaler drikkevarer, mens medlemmerne selv betaler for maden. Men hvad mener du?