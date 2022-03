Presset: Byrådsmøde om 100 kr.

- Vi har budgetseminar torsdag, og her skal vi drøfte det.

- Så jeg vil bestemt ikke afvise, at det kan være en mulighed, at byrådet bliver enige om at gøre det.

100 kr er ikke helt skævt

Sådan siger Holstebros borgmester H.C. Østerby til Dagbladet Holstebro-Struer om de cirka 140 ukrainske flygtninge, der er indkvarteret hos private i kommunen. Og den lukkede pengekasse, de private har mødt, hvis de har søgt om økonomisk hjælp til mad og andre fornødenheder til flygtningene på kommunen.

For Holstebro er nemlig blandt de 22 kommuner, der indtil nu IKKE har ville give penge til den slags privat initivativ. Hverken til husværterne eller direkte til flygtningene - selv om kommunerne faktisk får pengene refunderet fra staten.

Men borgmesteren antyder altså, at mødet i morgen kan ændre den politik, og at et beløb på 100 kr pr flygtning pr dag, ikke er helt skævt.

I Esbjerg kan der f.ex. udbetales 200 kr pr. indkvarteret flygtning pr døgn. I Sønderborg er der 150 kr pr indkvarteret barn og 250 pr indkvarteret voksen. Og i Holstebros nabokommun Ringkøbing-Skjern er støtten sat til 50 kroner pr. flygtning pr. døgn.

I København - der også er på listen over kommunen med lukket pengekasse - siger Jens-Kristian Lütken, der er beskæftigelses- og integrationsborgmester, at det er forkert, at der kommer ind i billedet:

- Jeg synes ikke, at man skal have kompensation for at huse en ukrainsk familie.

- Jeg synes, at det er noget, man skal gøre, fordi man gerne vil give en hånd, siger han til TV 2 Nyhederne, der har samlet en ret så omfattende oversigt over 64 kommuners aktuelle hjælpeindsats.

22 lukkede kommunekasser - 42 åbne

Den viser, at 22 kommunen IKKE udbetaler penge til hverken private eller de urkrainske flygtninge, 12 kommuner udbetaler penge direkte til flygtningene - og at 30 kommuner i varierende grad støtter de private borgere, der har indkvarteret flygninge. (se listen nedenfor)