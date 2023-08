Presset: Indrømmer kæmpefejl

- Det er selvfølgelig en kæmpe fejl, som er overraskende for en så erfaren person.

- Han har ikke mandat til de udtalelser.

- Og det hjælper bestemt ikke Ukraine at give udtryk for det.

Sådan siger en EU-embedsmand, der vil være anonym, til mediet Politico.eu om den udtalelse, Nato-generalsekretær Jens Stoltenbergs stabschef, Stian Jenssen, kom med tirsdag.

Løsning

En udtalelse, der straks skabte store overskrifter og panik i Nato-landene og ikke mindst Ukraine, fordi Stian antydede, at Ukraine skal lægge idéen om at blive helt igen på hylden:

Ukraine afviser 'fuldstændig uacceptabelt' forslag

- Jeg tror, at en løsning kan være, at Ukraine opgiver territorium og får et Nato-medlemskab til gengæld, sagde Stian Jenssen nemlig ifølge det norske VG. Men efter 24 timer trækker han i land:

Var en fejl

- Min udtalelse om det her var en del af en større diskussion om mulige fremtidige scenarier i Ukraine, og jeg burde ikke have sagt det på den måde.

- Det var en fejl indrømmer Jenssen nu til til VG, men hvad siger du?