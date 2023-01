Presset: To rockere proppes i lille celle

- Jamen det går jo godt i lille Danmark!

- Gad vide hvornår man rent faktisk handler på opråb - i stedet for bare at snakke om de nødvendige tiltag?

To mand på 8 kvadratmeter i 23 timer

Sådan skriver Marie N. i en af de hundredevis af frustrerede kommentarer, der er skrevet på TV2 Nyhedernes Facebook-profil om personalemanglen i danske fængsler, der betyder at flere og pladser afsoningspladser(celler) bliver lukket. Og at personalet skal bruge tiden på andet end at holde øje og hjælpe fangerne med at resocialisere:

- Der er simpelthen ikke nok celler til alle.

- Men vi kan ikke tvinge nogen til at dele, så hver dag er en kamp for at få puslespillet til at gå op.

Svært at overtale drabsmænd og rockere

- Tro mig, det er ikke nemt at overtale nogen til at være spærret inde sammen 23 timer i døgnet på 8 kvadratmeter. siger fængselsbetjent Jesper Dalbye fra Storstrøm Fængsel, der er bygget til 250 fanger, men altid har overbelægning, til TV2 Nyhederne.

Fængslet burde have 160 fængselsbetjente ansat, men der har aldrig været mere end 100. Og læser man videre i ed mange kommentarer, så er der en del opgivenhed at spore:

Historisk: 14.000 kr. mere om måneden

- Fængsler, hospitaler, psykiatrien, ældreplejen og alle mulige andre offentlige instanser, hvor det ikke er attraktivt at arbejde, grundet en løn der på ingen måde svarer overens med det store ansvar og de pressede og til tider voldsomme arbejdssituationer man til tider står i, i sådanne jobs og grundet ringere og ringere arbejdsmiljø, på baggrund af kontinuerlige sparerunder.

- Vi er alle afhængige af disse instanser, men vil åbenbart ikke bruge de nødvendige ressourcer på dem ,skriver Maiken M. men hvad tænker du?