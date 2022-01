Pris-chok i bager: Det er alvorligt

- Jeg har stor forståelse for det, men samtidigt sidder man som forbruger også med en frustration over både at skulle betale for prisstigninger hjemme, for derefter også at skulle betale mere ‘ude’.

- Et eller andet sted må der opstå et hul? Vi kan jo ikke bruge penge, vi ikke har.

Meget alvorlig sag

Sådan skriver Leah R. i en kommentar om de prisstigninger på el, der rammer både firmaer og private over hele Danmark.

nationen! har tidligere skrevet om en gartner på Fyn, der har måtte fyre folk, fordi han ikke har råd til at varme drivhusene op - og Leah skriver sin kommentar på TV2s Facebook-profil til en artikel om en bager i Haslev, der skal betale 10.000 kr mere om måneden for el og som derfor har sat priserne på varerne op:

- Det er en meget alvorlig sag for sådan en lille bagerforretning som min, lyder det fra indehaveren af Mesterbageren i Haslev, Brian Hansen til TV2.

Strøm, som vinden blæser

- Længe leve den grønne omstilling. Hvor vi har strøm, som vinden blæser, skriver Christian A . med henvisning til de forhandlinger der foregår lige nu på Christiansborg om hjælp til danskere, der er ramt af energistigningerne:

- Hvad er det, regeringen mangler at forstå?, skriver Karsen H, samme sted.

100 millioner og 50 millioner

Regeringen har spillet ud med en varmehjælpspakke på 100 millioner kroner - Venstre synes, danskerne skal have hjælp for 50 millioner - og Nye Borgerlige har bl.a. kig på energiafgifterne, som i 2021 indbragte staten mere end 30 milliarder kr., og på de 2,7 milliarder kroner, som staten lige nu - netop på grund af de skyhøje elpriser - regner med at spare i 2022 på tilskud til f.eks. vindmølle-ejere.