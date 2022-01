Pris-hammer: De bliver hårdest ramt

- De stigende energipriser medfører, at statens udgifter til en række Vedvarende Energi-støtteordninger særligt i 2022 forventes at være lavere end tidligere skønnet.

- Det skyldes, at støtten for en række ordninger er bundet op på el- eller gasprisen.

Nogle fjernvarmekunder skal betale 20.000 ekstra

Sådan lyder den gode nyhed i det svar klima- og energiminister Dan Jørgensen sendte til Folketingets Finansudvalg en uge før juleaften. Den dårlige er, at de stigende el og gaspriser - som altså giver staten giver en besparelse på 2, 7 milliarder kr - rammer husholdningerne som en hammer:

- Ud af Danmarks godt 2,7 mio. husstande får ca. 400.000 husstande varmen fra et naturgasfyr, og omkring 40.000 husstande ligger i fjernvarmeområder med en høj gasandel.

- Det er således disse husstande der – afhængig af boligens størrelse og individuelt behov – kan risikere en større stigning i varmeregningen.

Gaskunder skal regne med 8500 ekstra - mindst

- For et kontanthjælpspar med to børn i lejebolig på 100 m2 og gasfyr som primær opvarmningsform, skønnes den månedlige merudgift til opvarmning at udgøre 1.420 kr. for fyringssæsonen 2021/2022 sammenlignet med fyringssæsonen 2020/2021, skriver ministeren, der har lavet et fint skema, hvor man se at varmepumpe-ejere også skal grave dybt.

Bemærk at de her tal er familiernes forventede merudgift pr måned i fyringssæsonen oktober 21 til marts 22.

Månedlig merpris på 3400 kr

- Opvarmes boligen med fjernvarme baseret på hovedsageligt gas eller el, skønnes merudgiften at udgøre henholdsvis 1.700 og 480 kr, skriver ministeren, der også kunne have nævnt at et arbejderpar med 3 børn i en 200 kvadratmeter ejerbolig, der bliver opvarmet med fjernvarme med en høj andel af gas, skal forvente en månedlig prisstigning på - hold fast - 3400 kr.

Sparer 2,7 mia - vil hjælpe med 100 mio

Regeringen har spillet ud med en varmepakke, hvor det foreslås at afsætte en pulje på 100 mio. kr. som kommunerne kan søge, og dermed blive kompenseret direkte for merudgifter til ydelser, der dækker borgeres øgede varmeregninger.

EU om nødsituation: Drop el-afgiften

Det drejer sig om ordningerne personligt tillæg til pensionister og hjælp til enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere samt modtagere af selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse m.fl. Kontanthjælpsmodtagere og andre, som har været udsat for en social begivenhed (eks. sygdom eller arbejdsløshed), og som har høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde kan desuden efter gældende regler søge særlig støtte hos kommunen.

Og pensionister kan søge varmetillæg

Pensionister med ingen eller få supplerende indtægter kan ligeledes efter gældende regler søge om at få varmetillæg. Der er desuden mulighed for at få sit eksisterende varmetillæg genberegnet, hvis ens varmeregning er steget væsentligt, skriver ministeren, men hvad tænker du?

100.000 får varmetillæg: Børge er nervøs