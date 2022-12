Prischok: Flerdobling

- Bruger ikke penge på det.

Sådan skriver Charlie H. i en af de 58 kommentarer, der er skrevet på detailgiganten Harald Nyborgs Facebook-profil om fyrværkeri-salget, der åbnede i går.

Flerdobling på fragten

- Spild af penge, skriver Kasim T. i en anden kommentar og de to herrer er nok ikke de eneste, der synes budgettet i år er lidt for stram til at ofre penge på krudt. Især fordi batteri- og raketpriserne ifølge Fyrværkeribrancheforeningen påvirkes i år af en solid ekstraregning på 90 millioner for fragten.

- Vi har haft en stigning på 10-20 procent på prisen i Kina og også en flerdobling på fragten.

- Det er vi simpelthen nødt til at lægge på varerne.

Hyggeknald - fra 1349 til 1649

- Vi kan ikke tage det selv, siger Brian Lang Petersen, administrator hos fyrværkeriimportøren DPA Fireworks i Fensmark på Sydsjælland således til DR Sjælland og nævner at den store og populære familiepakke med batterier og bomber er steget 300 kr. Den kostede 1.349 kroner sidste år, men i år hænger den til 1.649 kroner.

- Elsker nytår, skriver Anders P. i en tredje kommentar hos Harald Nyborg, og Daniel Z. har den her:

- Så skal der hygges med knald, men hvad tænker du?