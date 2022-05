Priskaos: Smidt væk fra tankstation

- Ingen burde være overrasket over, hvorfor Orban blev genvalgt med 60 procent.

- Han er der for sit eget folk.

Prisloft - kun for ungarske køretøjer

Sådan skriver Dami C i en kommentar på den østrigske avis Kronen Zeitung om de nye regler for benzinkunder, der trådte i kraft i nabolandet Ungarn i fredags.

I Ungarn er der nemlig prisloft på benzinen, der ikke må koste mere end 9,25 kroner pr liter. Og det har rigtig mange østrigere benyttet sig af de seneste måder, hvor priserne er tordnet i vejret. Så mange, at de lave priser nu kun gælder for ungarske køretøjer.

Nu vil Ungarn stoppe benzinturismen. Foto: Attila Kisbenedek/AFP/Ritzau Scanpix

Skæld ud på vores egen regering

Og selvom mange østrigere derfor er blevet afvist - avisen bruger ordet 'kaos' om situationen ved de ungarske tankstationer - så er der ganske mange, der godt forstår den ungarnske regering:

- Skæld ikke ud på Ungarn og Orban.

- Skæld ud på vores egen regering, der svigter os, skriver krone-debattøren, der kalder sig mwhk1966, og H. Engel er enig:

- Bravo Orban.

Sælger ikke ud

- Du er den eneste europæiske politiker, der forsvarer sit land og ikke sælger det til EU ergo USA.

- Bliv ved, skriver H. Engel, mens Sary synes Ungarn skal straffes:

- Orban/Ungarn bør ikke længere kunne modtage EU-midler!

- Ellers er det hyklerisk, skriver Sary.

På onsdag bliver benzin-afgiften i Tyskland sat 2,50 kroner ned - det har de tyske politikere bestemt, men hvad synes du?