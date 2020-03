Privatansat: Er Mette F kun statsminister for offentligt ansatte?

- Jeg undrer mig en del over, at man kan opdele de offentlige og private ansattes vilkår på den måde, som Mette Frederiksen gør det.

- Man melder straks ud, at offentlige ansatte bliver sendt hjem med løn.

- Mens de private ansatte ser undrende til - og nu oven i købet kan sendes hjem uden eller løn eller tvungen ferie.

- Det er da en forskelsbehandling, der er til at få øje på.

Små og mellemstore bløder

Sådan indleder SS et brev til nationen! om den i hendes øjne komplet urimelige situation hun og landets andre privatansatte og selvstædige er havnet i, nu hvor Danmark er 'lukket ned'.

SS er langt fra den eneste, der synes at det politiske system burde holde hånden under selvstændige og øvrige danskere på det private arbejdsmarked.

- Det private erhvervslivs små og mellemstore virksomheder bløder i øjeblikket, men det gør man åbenbart ikke i det offentlige??

- I min optik er det en arrogant opdeling af det danske samfund - og det er ellers ikke fordi, man ikke har en spin-doktor på hver finger....

- Men der er måske ikke nogen af dem, der nogensinde har prøvet at tjene en ærlig krone i livet, så de har en grundlæggende forståelse for, at der skal tjenes penge, før man kan få løn.

- Er man ikke statsminister for alle - eller er man det kun for de offentligt ansatte, spørger SS.

Ved udgangen af 2019 var der 832.681 offentligt ansatte og 1.963.542 ansatte i det private ifølge Danmarks Statistik, men hvad synes du?