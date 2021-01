Private vs offentlige: Hvem har det hårdest?

- For mit - og vores - vedkommende, som ejere af køreskoler, er vi lukket med tvang, hvilket er helt i orden.

- Som kørelærere har vi og vores ansatte omgang med med mange personer, og vi sidder tæt i skolevogne, hvorfor vi som så mange andre liberale erhverv i Danmark gerne vil udvise ansvar, respekt og samfundssind.

- Ligeledes er alle køreprøver aflyst af politiet.

Men nå nej, det er ikke alt der er aflyst

Sådan indleder Michael K et brev han har skrevet sammen med Brian K og Jane R, der også er nedlukkede kørelærere og med i Kolding Kørelærerforening. Michael, Brian og Jane synes nemlig, der er noget mystisk ved hele nedlukningen. De er enige i, at det er vigtigt, at få smitten og coronatruslen under kontrol, og dette skal ske ved at vi allesammen viser ansvar, respekt og samfundssind. men de synes de - som private forretningsdrivende - må gøre opmærksom på nogle skævheder. Deres brev, som du gerne må dele via f.ex Facebook - fortsætter nemlig således:

Vinhandler sutter Barolo: Her er åbent

AMU må godt

- Nå nej, det er IKKE alle køreprøver, der er aflyst. Der køres nemlig køreprøver med storvogns-kategorier 'lastbil og bus' . Med personel fra politiet.

- Og hvem gør så dem klar, altså hvem udfører køreundervisning til lastbil og bus på samme måde som køreskoler i det liberale erhverv gør deres elever klar.

- Ja, dette sker på landets offentlige og private AMU centrer, som gerne må undervise elever på deres skoler eksempelvis AMUSYD Kolding'.

Sygeplejerske begyndte dagen med at græde

Men det er åbenbart nødvendigt

- Denne køreundervisning har åbenbart en sådan betydning for Danmark, at man i dette tilfælde åbenbart bør se bort fra denne trussel og smitte for ansatte og kursister ved AMU centrer, samt når de forlader skolen kan smitte familie og andre udenfor skolens matrikel.

- Der undervises også i taxi, hvor kørelektionerne foregår i helt almindelige skolevogne, som hvis det var en køreskole under det liberale erhverv.

- Køreprøver til lastbil og bus køres fortsat af politiet, da man bruger en undskyldning med 'man sidder længere fra hinanden i førerhuset' og at det er nødvendigt for samfundet at disse prøver bliver afviklet.

Mens skoler bliver lukket

- Folkeskoler og gymnasier lukkes, vores livslinje for den kommende generation lukkes, for at undgå smitte, men køreundervisning og anden undervisning på et AMU center er åbenbart af en sådan art, at det betragtes som livsnødvendigt.

- Her er de kurser som ikke er omfattet af lukning: Lastbil chauffør, Bus Chauffør, Varebils chauffør, Taxi chauffør, ADR, Truck og lager, Kran kursus, Svejsning, Plast svejsning.

- Osv.

- Mette Frederiksen sagde ellers, at det skal ikke være de offentlige mod det private, skriver Michael i brevet, der er sendt sammen med kollegerne Brian K og Jane R, der også er med i bestyrelsen for Kolding Kørelærerforening.

