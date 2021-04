Problem fra 1969: Ægtemand ser konens lønseddel

- Lad os nu være seriøse.

- Jeg synes nemlig for en gangs skyld, at sygeplejerskerne fortjener at få ren fakta ud, i stedet for de tal der passer ind i debatten.

- Jeg har med tilladelse vedlagt min kones lønseddel, hvor det er helt tydeligt at se, hvordan lønnen hænger sammen.

Dengang var kvinderne ikke forsøgere

Sådan indleder JP et brev til nationen! om den kamp hans kone og titusindvis af hendes sygeplejerske-kolleger kæmper lige nu for at få hævet deres løn. JP peger på, at sygeplejerskernes lønproblem opstod tilbage i 1969, hvor man ved 'tjenestemandsreformen' placerede de forskellige fag ind i løntrin, hvor de kvindedominerede fag blev lagt lavere end de mandsdominerede fag, i stedet for at der blev lagt vægt på uddannelseslængde og ansvar. Hans brev - som du gerne må dele til alle, der interesserer sig for løn - fortsætter derfor således:

Rimeligt at sygeplejersker og skolelærere får det samme

- Kvinderne var jo ikke forsørgere, som mændene var - på det tidspunkt vel at mærke.

- Her var der ikke nogen 3-partsforhandling, kun en lov der blev stemt gennem.

- Sygeplejerskeuddannelsen kan som sådan sidestilles med for eks skolelærernes, hvor begge kræver en gymnasiel uddannelse, med en efterfølgende professionsbachelor, alt sammen på SU. Alligevel er skolelærernes løntrin højere end sygeplejerskernes - hvorfor?

- Jeg tror at mange sygeplejersker vil finde det rimeligt, at de som minimum vil være på samme løntrin som skolelærerne. Det er et problem der har været tydeligt i mange år.

Corona har vist hvad de klar til ofre

- Corona'en har vist hvor stort et arbejde de har, og hvad de er klar til at ofre, men der er ikke fulgt en ordentlig anerkendelse med.

- De har det sidste år løbet stærkt, nogen har løbet rigtig stærkt, mange er blevet prikket og 'tvunget' på corona afsnit, med andre vagter, uvante/kendte specialer og i nogen tilfælde lokationer, og for det har de modtaget 750 kr om måneden.

- Løn er en ting, men den manglende anerkendelse og respekt for deres faglighed, primært det sidste år, hvor holdningen fra ledelserne har været at en sygeplejerske blot er en sygeplejerske, uden at tage hensyn til de enkeltes erfaring indenfor et snævert speciale.

Min kones grundløn er 29.274 kr

- Det. at man mener, at man med 1-2 dages oplæring kan omplacere en sygeplejerske fra for eks. et operationsafsnit hen til en senge-covid afdeling, er lidt som at sige¨til en ingeniør, som har bygget huse de sidste 20 år, at han med 2 dages oplæring, nye kollegaer og nyt kontor, skal bygge broer i stedet for.

- Ville du have mod på at køre på sådan en bro ?

- Min kone har en grundløn på 29.274 som er gældende for folk med 8 års anciennitet plus et erfaringstillæg på 1391, der er gældende for folk med over 10 års anciennitet.

Efter 10 år er der ikke flere lønniveauer

- En sygeplejerske, der har mere end 10 års anciennitet, har således en løn på 30.665 kr brutto om måneden.

- Med 10 års anciennitet...... herefter er der ikke flere lønniveauer.

- Der er meget meget langt på til 575.000 om året, som man har kunne læse her på nationen!

- Min kone får så et tillæg som tillidsrepræsentant for over 50 medlemmer - et hverv der gør at hun kan kontaktes 24/7.

- Herudover er der et kompetencetillæg, da hun har ledererfaring samt en akademiuddannelse hun selv har betalt og taget i sin fritid, skriver JP, men hvad tænker du?