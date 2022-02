Problem: Hvem vil have Mettes børn?

- Meget har ændret sig de seneste par år.

- Der kommer flere og flere børn til national adoption.

- Dermed skal der også flere familier til, end der har været tidligere.

Mor får barskt brev: Din søn skal tvangsadopteres

En udfordring at der mangler adoptivforældre

Sådan siger formanden for Adoptionsnævnet Thomas Lohse til Ritzau om at manglen på adoptivforældre til de danske børn, der ikke må bo hos deres biologiske forældre, nu er blevet en udfordring.

Sådan et brev får flere og flere danske forældre.

En udfordring Mette Frederiksen nok ikke havde tænkt på, da hun for første gang talte til nytårsglade danskere d. 1. januar 2020.

Mange ved nok ikke at de kan få et dansk barn

Social- og ældreminister Astrid Krag siger til Ritzau, at hun tror, at der er mange potentielle adoptivsforældre, der ikke er opmærksomme på, at man kan adoptere et barn i Danmark. Og hun derfor vil ændre reglerne, så folk kan skrive sig op til adoption til danske og udenlandske børn på samme tid.

Men ser man på DR Nyheders Facebookside, så synes ret mange, at man hellere skulle lade være med at tage børnene fra deres biologiske forældre:

- Hvorfor i alverden sætter man ikke ind med forebyggelse, så børn kan blive hos deres biologiske forældre, skriver Vibeke S. i en kommentar, der har fået mere end 500 likes, og Sofie V. er enig:

- Adoption er en spareøvelse for kommunerne. Hjælp til familierne koster penge.

Ville ikke kunne leve med mig selv

- Tvangsbortadoption fjerner alle udgifter for kommunen, på permanent basis.

- Det er dybt bekymrende at vi er nået hertil.

- Ville ALDRIG adoptere et barn, der var blevet stjålet fra forældrene. Ville simpelthen ikke kunne leve med mig selv, skriver Sofie, men hvad tænker du?