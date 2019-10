Problemer i vagtstuen: Savner nøgne damer

- Ligger du inde med Ugens Rapport eller Anders And blade eller Jumbobøger fra perioden fra 1972-2000, er vi på museet meget taknemmelige for donationer.

- Kom gerne forbi museet med bladene eller send med PostNord.

Har kun Bo Bedre og Motor

Sådan siger Iben Bjørnsson, museumsinspektør på Koldkrigsmuseum Stevnsfort til SN.dk.

Museets gæster kan nemlig ikke lade de kulørte voksen-blade, der gerne skulle være en del af udstillingen, ligge, og derfor er der nu kun Bo Bedre og Motor-magasinet tilbage i vagtstuerne, der var bemandet i pornobladenes glansperiode i 70'erne og 80'erne.

Koldkrigsmuseum Stevnsfort Under Den Kolde Krig var Stevnsfort en brik i Danmarks og NATO’s forsvar. Halvøen Stevns ville ligge i allerforreste frontlinje, hvis der udbrød krig mellem øst og vest. Derfor byggede man Stevnsfort, og i 40 år var man her døgnet rundt klar til krig. I dag kan du på en guidet tur opleve det underjordiske fort, som det så ud dengang, da krigen var tættest på. Ethvert besøg på fortet er en ny og særlig oplevelse. I selskab med en af museets 20 engagerede og forskellige guider får du nærværende og levende fortællinger om den allestedsnærværende krig i en unik og autentisk ramme. Kilde: Koldkrigsmuseum Stevnsfort

Men de læste altså Ugens Rapport og Anders And

- Når vi taler med tidligere tjenestegørende her på Stevnsfort, fortæller de samstemmende, at ingen læste Bo Bedre - favoritlæsningen var Ugens Rapport og Anders And, fortæller museumsinspektøren. Så hvis du kender nogen, der har nogle brugte Anders And eller Ugens Rapport liggende, så giv dem lige et tip.

Eller - hvis det er dig, der har hapset fra udstillingen - bør du overveje, om du skal lægge dem tilbage.