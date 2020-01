Problemer med rabatkode: Steen stiktosset på Samsung

(15.januar)Svindel, snyd og meget mere

Jeg købte en Samsung Galaxy S10+ i oktober måned. Med i købet fulgte der Samsung Ear Buds med. Dette var en af grundene til jeg købte telefonen. I vil ikke tro mig. Jeg har skrevet 17 e-mails til både Samsung og Telenor, da jeg ikke har fået mine Buds endnu. Jeg modtager arrogante svar, som at hvis jeg ikke er tålmodig, kan jeg returnere min telefon. For så jeg ikke en værdi "Holder" af en Samsung telefon. Jeg ved næsten ikke hvad jeg skal gør mere. Det er bondefangeri på højeste hylde. Jeg vil have det jeg har betalt for. Og ikke først når Samsung Galaxy S11 er kommet. Jeg vil have dem nu.

Rune

(15 januar) Samsung Kampagnekoder er total bluff - du modtager dem ikke!



Købte en Samsung S10 den 23/12-2019 da der var en kampagne, hvor man kunne få Samsung Earbuds og Galaxy Watch for kun dkk 199,- . For at bruge dette kampagnetilbud skal man så modtage en kampagnekode fra Samsung i Samsung Members app.



Jeg har nu ventet i 23 dage på denne kampagnekode. Koden kommer bare ikke. Jeg har været i kontakt med Samsung kampagneservice flere gange. Jeg har ringet, skrevet emails, sendt dokumentation, m.m. Der sker bare intet - man får bare den samme ligeglade smøre om at de ikke kan gøre mere og man bare skal vente.



Så hvis du godt kan lide at vente urimeligt længe, vente i support telefonen, skrive e-mails, chats og indsende en formularer, og hele tiden få at vide at Samsung ikke kan gøre noget, så skal du bare bestille hos Samsung!



Der heller ikke nogen kampagneansvarlige kontaktpersoner som man kan blive stillet videre til, så det er lidt som at slå i en pude. Samsung gemmer sig bag en chat og en e-mail.



Konk.: ufattelig dårlig service

Jesper B

(14. januar) har aldrig fået rabatkode

Købte en samsung s10 plus hvor så man kunne får et ur og høretelefoner for 199kr. Har aldrig fået denne rabat kode og hver gang man ringer til samsung skal man vente i 1 time før så at snakke med en der snakker svensk og ikke gider hjælpe. Han sad og gabte mens vi havde en samtale. Total useriøst aldrig samsung nogensinde !

Kenan G

