Professor: Hvad laver jordemødrene

- Tallene for hvor mange jordemødre der er pr. antal fødende er rigtige.

- Men hvorfor - som der også spørges - efterlyses der så flere?

- Her - som i andre dele af sundhedsvæsenet - synes det at være et tegn på manglende eller dårlig ledelse.

- Og overordnet ville det være formålstjenligt at få en uvildig gennemgang af hele væsenet så vi kan forholde os til, hvad der er op og ned.

Sådan skriver Lars K. i en af de kommentarer, der er skrevet på Politiken.dk til et debatindlæg fra Signild Vallgårda, professor i Folkesundhed på Københavns Universitet. Et indlæg, der kaster lidt tal ind i debatten om manglen på jordemødre, og bla. minder læserne om, at der de seneste 20 år er ansat knap 700 jordemødre (omregnet til fuldtidstillinge) mere. Og at antallet af fødsler har i perioden været nogenlunde konstant på omkring 60.000:

- I 2001 havde en jordemoder i gennemsnit 62 fødsler per år, og i 2020 godt det halve, 36.

- Tallene er stort set de samme i alle fem regioner.

- Det spørgsmål, vi må stille, er derfor: Hvilke andre opgaver løser jordemødrene, som ikke går ud på at hjælpe de fødende?

Så var der tale om forsømmelser dengang?

- Eller blev fødende for 20 år siden alvorligt forsømt, uden at de gav deres utilfredshed til kende?, spørger professoren i indlægget, og det har Lenette B., der har skrevet denne populære (8 likes) et svar på:

- Der er kommet flere opgaver til: langt mere registrering, ofte passer de opgaver som sosu-assistenter tidl.varetog ( rengøring af stuer efter fødsler, servering, sekretæropgave mm.)

- En del jordemødre arbejder som sonografer, et felt som hele tiden udvides med flere og flere screeningsundersøgelser.

Gravide er mere klomplicerede - og dårligere forberedt

- De gravide bliver iøvrigt mere komplicerede: flere med kroniske lidelser, højt BMI, sociale problemer mm.og kræver derfor også mere tid, skriver Lenette, og Susanne G. har denne forklaring:

- Måske er det, fordi de fødende er meget dårligere forberedt end tidligere.

- Efterhånden er fødselsforberedelsen skåret ned til et minimum, og besøg af sundhedsplejersken før fødsel, er sparet væk i mange kommuner.

- Det, tror jeg, gør, at mange fødende er mere utrygge og uforberedte.

Og skal beroliges mere

- Jeg tænker, at jordemødrene bruger uforholdsmæssigt meget tid på at berolige og guide de fødende under hele fødselsforløbet, skriver Susanne.

nationen! har bedt Dansk Jordemoderforening om at bekræfte, at tallene, og de er korrekte. Jordemoderforeningen understreger dog, at de 1600 medlemmer, der arbejder i regionerne har fået langt flere opgaver - som nævnt ovenfor - end tidligere, men hvad tænker du?