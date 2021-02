Professor langer ud efter 'Løvens hule'

- 'Løvens hule' har mistet sin uskyld.

- Nu er udsendelsen fyldt med deltagere, der kun deltager for at promovere deres produkt.

- Promo af virksomheder og produkter er ellers noget, der er forbudt på den ikke-kommercielle DR.

Tomhjernene vs. nørderne

Sådan skrev Lasse K i en nationen!-kommentar om 7. afsnit i 6. sæson af DR-programmet 'Løvens hule', der blev sendt torsdag aften.

En kommentar, der har fået hele otte likes (det er mange på nationen!). Og Lasse er ikke den eneste, der synes, der er noget galt med iværksætter-programmet. nationens! a15995 skrev denne kommentar om afsnit 5 af 'Løvens hule' (6. sæson), der blev sendt for snart tre uger siden:

- Jesper Buch ...... har en mærkværdig firserforesilling om, hvordan man driver virksomhed og agerer socialt - og dermed forretningsmæssigt.

- I hans verden er det tomhjernerne, der skaber virksomhederne - ikke nørderne.

- Det demonstreres allertydeligst, når en iværksætter, der brænder for sin idé, ikke kan svare på økonomiske nøgletal prompte og på stående fod.

Projekter har kostet familielivet

- Det er sådan, de gyldne manchetknapper og italienske lædersko overtager en virksomhed, skrev a15995, og Peder H kom med denne analyse:



- Vammelt program hvor de skal sidde med deres klamme bud ift. projekter, som ofte har kostet familielivet og mere til.

Og måske har de kritiske nationen!-debattører ret i noget af det, de skriver.

I dag siger Kim Klyver, der er professor i iværksætteri ved Syddansk Universitet, nemlig i et interview om gode og dårlige sider af 'Løvens hule' på Finans.dk, at nogle iværksættere faktisk godt kan blive skræmt af programmet. Og at Danmark på den måde kan gå glip af nogle nye virksomhedseventyr:

Iværksættere dropper at starte virksomhed

- Det ('Løvens hule', red.) tegner et meget entydigt billede af iværksætteri.

- Der er rigtig mange iværksættere, som ikke kan se sig selv i den historie.

- Forskning viser, at den her meget maskuline fortælling kan holde iværksættere tilbage fra at starte egen virksomhed.

- Derfor risikerer vi at skræmme dem, der kunne være småiværksættere, væk, fordi programmet er med til at bekræfte, at iværksættere skal skalere for at være succesfulde, siger professoren, der altså peger på løvernes meget udtalt manglende lyst til at investere i forretningsideer, der ikke kan skaleres som ét problem.

Ligesom budskabet om, at man skal knokle i massevis at timer i mange år, kan udgøre et andet problem.