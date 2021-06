Professor: Sygeplejersker ikke decideret lavtlønnede

- Sygeplejerskerne kan ikke siges at være decideret lavtlønnede i forhold til andre grupper i det offentlige med lignende uddannelseslængde. Med undtagelse af lærerne, som ligger et stykke over.

- Jeg synes, at man skal bemærke, at pædagogerne og jordemødre ligger under sygeplejerskerne.

Mindre end politibetjent, mere end socialrådgiver

Sådan siger professor emeritus ved Aalborg Universitet Flemming Ibsen, der i mange år har forsket i løn- og arbejdsforhold, til Politiken om den strejke for mere i lønningsposen, sygeplejerskerne indledte for 10 dage siden.

Avisen har kigget på den 'standardberegnede timefortjeneste' fra Danmarks Statistik, der viser at ikke-ledende sygeplejersker har en månedsløn på 40.612 kroner. Det er 2.353 kroner mindre end en politibetjent, 2.617 kroner mindre end en folkeskolelærer, men 1.221 kr mere end jordemødrene og 2.151 kr mere end socialrådgiverne.

De er dælme ikke underbetalt

I den standardberegnede timefortjeneste medregnes basisløn, eller grundløn, inklusive særlig feriegodtgørelse, ferie- og helligdagsbetalinger, pension, uregelmæssige betalinger, personalegoder og genetillæg. Overtid regnes ikke med, og i de 980 kommentarer, der pt er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil til et opråb fra en sygeplejerske, der har 25 års anciennitet, og arbejder 28 timer pr uge, er der mange, der synes alt skal tælles med, når man udregner løn:

- Jeg synes dælme ikke de er underbetalt! De skal hverken op eller ned i løn.

- For min skyld kan de bede om færre tillæg og mindre pension for en højere grundløn, eller - hvis de ikke var så pengegriske - så bad de om bedre arbejdsforhold - ikke flere penge.

- Jeg bliver så træt af dem, skriver Martin K., der har fået 110 likes for den kommentar.

Hvad med fængselsbetjente?

- Jeg kan se en sygeplejerske med 25 års tjeneste og 28 timer om ugen får 600 kr mindre om måneden end en fængselsbetjent, som arbejder 37 timer med samme antal år i faget.

- Så det er vist ikke sygeplejerskens løb der skal stige, skriver Klaus H., der har fået 9 likes, mens Jan G er på sygeplejerskernes hold:

- Hold kæft hvor er folk latterlige med deres kommentarer. Vær dog tilfreds skriver i fra en kant af. Man skulle tro det var jeres personlige løn de skulle have sådan som i skriver.

De gør en indsats for samfundet

- Hvad med da coronaen kom og der var stor mangel på sygeplejersker og de arbejdede på højtryk og rigtig mange timer plus ekstra vagter for at dække behovet for personale

- Vær glad for at de gør det med deres faglige stolthed og tog deres timer og dækkede de behov, der var inden for sundhedssektoren

- Ville gerne se hvem der ville gøre den indsats for samfundet og måtte nøjes med den løn

- Tænker ikke nogen i tråden her ville her det, skriver Jan G.