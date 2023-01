Professors mistanke: Virker mod kræft

- Vi har fra alle tænkelige vinkler arbejdet på det her, og vi når altid frem til det samme; ja, gulerødder kan meget vel være kræftforebyggende.

- Som det ser ud nu, har man større effekt af to gulerødder om dagen, end af hele det danske screeningssystem - bare det er de rigtige gulerødder.

- Derfor er vi nu der, hvor vi skal lave forsøg på mennesker.

Gav rotter kræftfremkaldende stof

Sådan siger professor og forskningsleder på kirurgisk forskningsenhed i Svendborg, Gunnar Baatrup til Fyens.dk om det årelange fynsk/svenske studie SATCC på OUH Svendborg Sygehus har udført sammen med forskere på Karolinska Hospital og Umeå Universitet i Sverige.

Et studie, der viser, at gulerødder med stor sandsynlighed kan hæmme udviklingen af kræft i tyktarmen.

Og nogle af dem fik så gulerødder

F.ex. har rotter, der først fik kræftfremkaldende stof, og siden blev delt op i to gruppenm hvor den ene gruppe blev fodret med gulerødder i varierende doser, vist at der var op til 80 procent færre kræfttilfælde blandt gulerods-grupperne.

Gulerodsforskers madpakke: Tror det hjælper mod kræft

Tre gulerødder hver dag

For to år siden fortalte forsker og ph.d. i biofysik Eva Arnspang Christensen til nationen!, at hun spiser gulerødder hver dag, fordi de 'holder doktoren væk':

- Jeg har altid 3 gulerødder med mig i min madpakke, sagde biofysikkeren, men hvad tænker du?