Projekt til 210 milliarder udskudt

Danmark vil bygge en energiø til 210 milliarder kroner, der skal udnytte vinden i Nordsøen. Men det er ikke så let, så der går lige et år ekstra inden vi kan komme rigtig i gang

- Vi er sikre på, at vi investerer klogt, når vi efter dialogen med markedet nu vælger at bruge op til 12 måneder ekstra på at skabe det solide fundament, der skal sikre, at energiøen i Nordsøen bliver det grønne flagskib, der kan tegne fremtidens udbygning med dansk havvind og bidrage til den grønne omstilling i Europa og globalt.

- Det tager tid at komme klogt fra start, men det lønner sig på sigt.

Danmarkshistoriens største

Sådan siger Mogens Hagelskær, vicedirektør i Energistyrelsen med ansvar for energiøerne i Danmark i dag i en pressemeddelelse om energiø-projektet. Det danske vindeventyr klima- og energiminister Dan Jørgensen tidligere har beskrevet som 'Danmarkshistoriens største anlægsprojekt'.

Koster fem storebæltsbroer

For med en estimeret samlet anlægssum på 210 mia. kr - det svarer til op imod 5 Storebæltsbroer eller ca. 4 Femernbælt-forbindelser - vil Energistyrelsen gerne være helt sikre på, at tingene bliver planlagt ordentligt. Og derfor bliver udbuddet af øerne nu udskudt til efteråret 2023.

- Vi sigter fortsat efter, at energiøen leverer grøn energi i 2033, men det afhænger selvsagt af mange forhold – ikke mindst kontrakterne med de leverandører, der skal bygge øen, fortsætter Mogens Hagelskær, men hvad tænker du?

