Propfuld indkøbsvogn: Inger lader andre komme først til kassen

- Jeg synes det er så uforskammet at råbe op!

- Står der en kunde bagved ved mig med få varer og jeg har en hel vognfuld, siger jeg ofte til vedkommende, at han/hun gerne må gå foran mig.

Alle har ret til at gå ud af køen

Sådan skriver nationens! Inger J i en kommentar om kø-kultur, ventetid og god opdragelse i supermarkedskøen. Inger har bl.a. læst artiklen om en kassedame, der hentede en kunde med mange varer hen til en nyåbnet kasse - og hun forstår ikke, at andre folk kan hidse sig så meget op over at vente i et par minutter ekstra:

Se også: Stod i Netto-kø med propfyldt vogn: Så blev jeg hentet over til en nyåbnet kasse

Se også: Kassedame til kunde der ville have åbnet en ny kasse i Netto: Følg køkulturen

Men det kan Ane R, der mener, at en nyåbnet kasse er for kunder, der ikke står i kø ved en anden kasse. Ane har lavet dette regnestykke:

- Køen ved kasse 1 er på 15 personer, og der går 10 personer rundt i butikken.

- Nu åbner kasse 2.

- 6 personer fra kasse 1 går over til kasse 2, 9 bliver stående.

Ny kasse ny kø

- Skal de 10 i butikken så vente med at gå til kassen til begge kasser er ledige, for ikke at risikere at blive betjent før en af de 15 fra den oprindelige kø?

- NEJ! Ny kasse = ny kø. Alle har ret til at gå ud af køen og stille sig i en anden, skriver Ane og Lissi J fortsætter:

- Hvis man står i en kø ved kasse 1, kasse 2 er også åben, så åbnes kasse 3, hvem skal nu have lov til at komme først.

Nej, hveranden i køen skal til den nye kasse

- Jeg mener en ny kasse åbnes og en ny kø bliver lavet, ellers skal man jo også til at se, hvor mange står i kø 1 hvor mange i kø 2, 7 i den ene og 3 i den anden, skal man så også deles, så ingen bliver snydt, skriver Lissi, mens Elin har fået likes for denne model:

- Nej, det er mest rimeligt, hvis nr 2,4,6 mm går over til ny kasse, men det sker desværre ikke ret tit, men hvordan opfører du dig i supermarkedskøen? Og er du typen, der lader andre - med færre varer - komme foran?