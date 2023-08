Propfyldte kasseapparater i Jylland

- Kystturismen driver væksten i dansk turisme, og det afspejler sig i aktørernes kasseapparater i destinationen.

- Over de sidste fem år er natur- og kystturisternes døgnforbrug steget fra 750 kroner til 1050 kroner.

Mere end 10 mio overnatninger

- Og samtidig havde vi rekordmange besøgende i 2022, hvor antallet af kommercielle overnatninger oversteg 10 millioner.

Sådan siger direktør Peer H. Kristensen fra Destination Vesterhavet i en glad pressemeddelelse om de mange turister - især nordmænd, svenskere og tyskere - der i den grad tager spenderbukserne med på ferie i Jylland.

Bruger mere end danskere

De mange udlændinge bruger nemlig nu i snit 100 kroner mere pr. døgn på end de danske turister. Vores nordiske gæster bruger flest, mens en tysk turist bruger 900 kroner om dagen - i snit.

Stor betydning: Fremhæver Lalandia

- Forbruget er især øget på overnatning, transport, benzin samt mad og drikke, skriver Destination Vesterhavet i dag, hvor de også kan fortælle, at det estimerede turismeforbrug ligger 2,2 milliarder højere i 2022 end i 2019 - men at man forventer, at det reelle forbrug vil vise sig at være langt højere.