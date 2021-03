Protest på privatskole: Nej til nye klassekammerater

- Hej.

- De 69 børn på 5 årgang på Taastrup Realskole fik lige inden jul en besked på Intra:

’Skolen tager et nyt 4. spor ind på 6. årgang og for, at de nye elever bedre kan integreres på årgangen, rystes posen og der laves 4 nye klasser.’

- Børnene bliver informeret af skolen dagen efter – og børnene får samtidig besked på, at de skal vælge 5 børn fra årgangen, som de kunne tænke sig at gå i klasse med.

- De får også at vide at de ’helt sikkert’ får 1 klassekammerat med.

Vælg fem nye kammerater: Sjetteklasse-elev får barsk ordre

Ligeglade med forældre protester

Sådan lyder de første sætninger i et brev nationen! har modtaget fra en af forældrene til ét af de 69 skolebørn på den mere end 100 år gamle privatskole i Taastrup. Personen er desperat, fordi de fleste forældre faktisk ikke synes, at deres børn have nye klassekammerater næste år. Og når de beder skolen om at ændre beslutningen, bliver de mødt med en ’væg af magtarrogance’ og skiftende forklaringer. Brevet – som nationen! har bedt skolens ledelse om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Skolens formål er at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse.

- Og i skolens ånd har vi lavet en spørgeundersøgelse blandt forældrene fra 0-5 klasse. Den viser at 88,5% er modstandere af at omlægge klasserne.

- Men ledelsen er ligeglade – de vælger at overhøre modstanden og vil gennemtvinge klasseomlægningerne uden nogen form for samfundssind, åbenhed og dialog.

84 stemmer fra én IP-adresse

- For grundighedens skyld vælger en gruppe forældre så at udsende en spørgeundersøgelse til hele skolen.

-Og til alles overraskelse sker der så et forsøg på at omgå helt almindelig ordentlig demokratisk opførsel.

- En enkelt IP-adresse har ganske enkelt svaret 84 gange - Alle på ”ja”-siden til fordel for skolen, og endnu mere chokerende var, at de 84 svar kom fra samme IP-adresse på selveste Taastrup Realskole - Vi mangler ord!

Forældre har mistet tilliden

- Tilbage står vi forældre, midt i Danmarks største Pandemi og kriseperiode, magtesløse uden tillid til skolens ledelse eller bestyrelse som er drevet af ambitioner og ikke ser vores børn - kun deres egen selvtilfredsstillelse, skriver forælderen, og skolen svarer at det er korrekt, at der er forældremøde om bl.a de nye klasser i den ene klasse i aften, i en anden i morgen, samt et fælles møde online med bestyrelsen torsdag, hvor alle forældre er inviteret med:

- Formålet med sammenblanding af klasserne er at skabe rammerne for en god udskoling, hvilket vi også synes, at vi har meldt ud om.

- Ledelsen og bestyrelsen kan ikke genkende beskrivelsen af, at vi ikke er åbne og går i dialog – vi har møder med repræsentanter for forældrene, med alle forældre på årgangen og endda med alle forældre på hele skolen. Som følge af debatten har vi ændret i beslutningerne, hvilket forældrene er blevet orienteret om.

Ledelsen overrasket over modstand

- Skolens ledelse og bestyrelse har ikke haft noget med spørgeskemaundersøgelsen at gøre. Vi har ikke adgang til noget dokumentation eller baggrundsinformation om undersøgelsen. Vi har end ikke fået oplyst, hvem der står bag undersøgelsen

- Vi er overraskede over den store modstand mod sammenblandingerne, der er baseret på faglige vurderinger fra skolens personale.

- På mange både private skoler og folkeskoler har man haft succes med at genoverveje sammensætningen af klasserne, skriver ledelsen og bestyrelsen, men hvad tænker du?