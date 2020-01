Protest virkede: Pensionsalder bliver på 62 år

- I Frankrig kan man da i det mindste finde ud af at protestere offentligt.

- Herhjemme sidder vi fortsat på vores 'flade røv' i sofaen, alt imens vi stiltiende lader politikerne hæve vores pensionsalder til den absolut højeste i verden.

- Det må da snart være på tide, at befolkningen siger fra!

Trækker den gradvise hævelse midlertidigt tilbage

Sådan skriver Paw K i en Facebook-kommentar om den franske regering, der efter mange dages demonstrationer nu trækker i land, og aflyser den planlagte forhøjelse af pensionsalderen:

- For at demonstrere min tillid til arbejdsmarkedets parter er jeg parat til midlertidigt at trække den foranstaltning, som jeg har foreslået om gradvis hævelse af pensionsalderen til 64 år fra 2022 til 2027, tilbage, lyder det nemlig nu fra den franske premierminister, Édouard Philippe, og Paw er ikke den eneste, der synes at danskerne kunne lære noget:



- Et folk, der kan finde ud af at sige fra.

- Det ku vi lære noget af herhjemme, i stedet for blankt at acceptere alt, der bliver besluttet.

- Eller højest sofa-brokke, skriver Beatrice S på TV2 Nyhedernes Facebook-profil, mens Mike V har denne forklaring på, hvorfor vi danskere ikke tænder bål i gaderne:

- I bund og grund så skyldes det jo nok, at vi faktisk har det rigtig godt.

Vi har jo hvad vi har brug for

- Vi har jo hvad vi behøver, og mangler egentlig ikke noget.

- Ja, der stilles krav til os, og mange vil også mene, at der ind imellem stilles for store krav, men hvis vi ikke havde noget at tabe, så ville vi også opføre os meget mere aggressivt end vi gør.

- Så når vi ikke gør oprør, så skyldes det at vi faktisk er glade for vores opvaskemaskiner, biler, ladcykler, huse, lune lejligheder med nye køkkener, pensionsordninger og børneopsparinger, gode sygehuse og skoler, ferier med lillemor, og et knald med sekretæren til julefrokosten.

Ikke noget at kæmpe for

- Vi mangler kort sagt ikke en skid, har en masse at tabe, og egentlig ikke så meget at kæmpe for.

- Endnu, skriver Mike, men hvad tænker du?