Provokerende: Får 195.000 og har kæmpe fravær

DF'er Michael Nedersøe er forarget over byrådskollega Søren Linds fravær. Og Søren skriver til nationen!, at han fremover vil satse på at deltage i alle møder

- Jeg hedder Michael.

- Jeg blev valg til byrådet i Horsens i 2017 og passer i dag 2 formandsposter, 3 udvalgsposter og 2 bestyrelsesposter plus det løse.

- Det får jeg cirka 600.000 kr pr år – og jeg gør alt for at deltage i de møder, der er.

- Og derfor provokerer det mig, at min byrådskollega Søren fra Nye Borgerlige – der også får honorar - har et fravær på 26 procent.

Har nul procent fravær

Sådan indleder Michael Nedersøe, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Horsens et brev til nationen! om at være folkevalgt – og føle at andre folkevalgte slet ikke tager deres politiske arbejde alvorligt. Michael har selv nul procent fravær, og har tidligere måtte kæmpe – og fået hjælp af kommunaldirektøren – for at få lov af sin chef til at tage fri for at gå til byrådsmøder. Og nu har han bedt om at byrådet tager en snak om fremmøde på et kommende møde. Hans brev – som Søren Lind Jensen kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

Er fravær frås med offentlige midler?

- Nye Borgerlige har en side, der heder frås og den oplyser om frås med offentlige midler. Ligeledes, har Søren Lind Jensen, på flere byrådsmøder, berettet om, at han er i et parti, der værner om skatteborgernes penge…

- Jeg mener, det er en direkte hån over for borgerne, en hån over for sine byrådskollegaer og ikke mindst et misbrug af offentlige midler, når man som folkevalgt politiker har en så stor fraværs procent.

- Man vil gerne have vederlaget, men ikke passe sine pligter for dem. Ydermere det kan ikke undgås, at bidrage til den voksne politikerlede..

Man skal tage sit politiske virke alvorligt

- Søren har har på flere byrådsmøder sagt, at han ønskede sig flere udvalgsposter, hvilket kun ville føre til mere fravær, for skatteborgernes penge, da han jo ikke har styr på sit private arbejde.

- Når man er folkevalgt, så skal man altså tage sit politiske virke alvorligt og jeg har selv 0 procent fraværd, det til trods, at jeg har dobbelt så mange poster som SLJ og ydermere arbejder jeg også fuldtids ved siden af.

- Så det kan faktisk godt lade sig gøre, hvis man vil, skriver Michael og nationen! har spurgt Søren Lind, hvad han siger til kritikken og Søren - der faktisk synes det er fint, at han og andre bliver kigget i kortene - har sendt dette svar:

Lad os få fakta på plads

- Der er tale om 7 ud af 27 møder, hvor jeg ikke har givet møde.

- Ét de 27 møder blev varslet med 4 dages varsel på grund af, at Hr. Nedersøe brugte sin standselsesret i økonomiudvalget og fik et ekstraordinært byrådsmøde med ét punkt på dagsorden. Det vedrørte udbetaling til fornødenheder til ukrainske flygtninge. Kun han ville stemme for en nedsættelse.

- Så flertallet imod har overvældende. Jeg meddelte borgmesteren, at jeg ikke kunne komme pga. et for længst booket weekendophold med familien i Nordjylland.

Konge slår knægt - havde eksamen med studerende

- Ét kalenderlagt møde i Plan- og vejudvalget til d. 7. juni blev i april flyttet til d. 8. juni, fordi formanden ikke kunne den 7. juni. Jeg meddelte, at det selvfølgelig var i orden, selv om jeg havde bookede aktiviteter d. 8. juni på mit lønarbejde på VIAs ingeniørafdeling. Konge slår knægt.

- Ét af møderne i Skoleudvalget måtte jeg aflyse pga. eksamen med udvekslingsstuderende på VIA. Det var d. 30. maj.

- To udvalgsmøder har jeg måttet vælge fra pga. skolebestyrelsesmøder på to skoler, som jeg af byrådet er blevet pålagt at repræsentere kommunen i.

- De sidste to udvalgsmøder har jeg prioriteret opgaver på mit arbejde på VIA som vigtigere end udvalgsmøderne. Korrekt!

Drikker ikke tequila på stranden

- Nej, jeg ligger ikke på en strand i Spanien og drikker Tequila Sunrise.

- Jeg er den af byrådsmedlemmerne, der får tredjemindst i byrådshonorar. Efter nytår næstmindst (ca. 195.000 kr. før skat), da et tillæg falder væk. Jeg klager ikke, det er skatteborgernes penge, men dette blot til oplysning.

- Den lille sag har dog bevirket, at jeg efter sommerferien vil meddele min chef på VIAs ingeniørafdeling, at jeg fremover bliver nødt til at prioritere mine byrådspligter over mit lønarbejde, når der er tidsmæssig sammenfald.

Går efter fraværsprocent på nul

- I så fald må jeg afholde de pågældende VIA- aktiviteter på andre tidspunkter. Derudover vil jeg ved udvalgsfravær fremover sørge for behørig dokumentation.

- Fremover vil jeg tilstræbe et fravær på O.

- Det betyder så, at andre pålagte opgaver enten må opgives eller hvis muligt udskydes.

- Jeg kan selvfølgelig ikke garantere et fravær på 0, men det er målet, skriver Søren Lind, der anfører at han kunne blive syg, men at han stort set aldrig er det.