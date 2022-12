Provokerer igen: Fred

- Jeg har igen og igen udtrykt min støtte til de allieredes militære indsats, der modarbejder Ruslands aggression i Ukraine.

Fred gennem forhandlinger

- Men tiden nærmer sig, hvor vi kan bygge videre på de strategiske ændringer, som allerede er sket.

- Og integrere dem i en ny struktur for at opnå fred gennem forhandlinger.

Rusland har ydet afgørende bidrag

Sådan skriver USA's tidligere udenrigsminister Henry Kissinger nu - til Ukraines store fortrydelse - i et essay i det britiske magasin The Spectator.

Tak, general Milley

Det er ikke første gang, at Kissinger melder ud om, at snak er bedre end bomber, og i sit nye udspil minder han om, at de store europæiske lande var klar til at forhandle fred i 1. verdenskrig allerede i 1916. Men at krigen fik lov til at fortsætte bl.a. pga. amerikansk indenrigspolitik. Og han skriver om situationen i Ukraine, at Rusland gennem forhandlinger enten kan beholde noget af Ukraines territorium i områderne Donetsk og Luhansk - eller at borgerne skal stemme om, hvem de vil høre til.

Kissinger skriver også at Rusland helst ikke skal tabe krigen:

Han har ikke forstået hvad krigen handler om

- For på trods af alle sine voldelige tilbøjeligheder har Rusland ydet afgørende bidrag til den globale ligevægt og til magtbalancen i over et halvt årtusinde.

- Og opløsningen af Rusland eller ødelæggelsen af dets evne til at føre strategisk politik , kan gøre dets territorium, der omfatter 11 tidszoner, til et omstridt tomrum.

- Andre (af Ruslands nabo-)lande vil måske søge at udvide deres krav med magt, skriver Kissinger, der straks er blevet mødt med kritik fra Ukraine:

Vi vil ikke ofre Ukraine for jeres fred

- Hr. Kissinger har stadig ikke forstået noget … hverken arten af denne krig eller dens indflydelse på verdensordenen.

- Det - den tidligere udenrigsminister efterlyser, men er bange for at sige højt - er helt enkelt: formild aggressoren ved at ofre dele af Ukraine med garantier for ikke-angreb mod de andre stater i Østeuropa, skriver den ukrainske præsidentassistent Mykhailo Podolyak på Telegram ifølge Al-Jazeera, men hvad siger du?