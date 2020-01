Psykiatrisk patient: En smøg med personalet virker hver gang

Krigen mod rygerne og kampen for sundheden og røgfrie generationer er i fuld gang, og har forståelse for det. Men når man er indlagt på en psykatisk afdeling, er en smøg med personalet mange gange guld værd, skriver Dani L.

- Afmærkede rygeområder på gymnasier, togstationer, hospitaler, lufthavnene m.m giver selv mig som ryger, god mening og lyst til at efterkomme de krav der er for at være rygere idag.

- Og et totalforbud mod rygning på vores skoler, selv om børn overhovedet ikke burde kunne købe smøger i første omgang, er også mere end fint.

- Men totalt rygeforbud for offentligt ansatte. Ja, det er altså noget fis.

- De ansatte må da selv bestemme, hvordan de bruger deres pauser.

I oktober meddelte Region Hovedstaden, at alle ansatte bliver omfattet af rygeforbud fra d. 1. januar 2020.

Flere konflikter hvis vi ikke må ryge sammen

Sådan indleder Dani L, der pr er indlagt på en psykiatrisk afdeling på Sjælland, et brev om værdien af at ’ryge en smøg sammen’.

Dani L har været indlagt i sammenlagt to af de seneste syv år, og han håber at hans brev når ud til de politikere, der har travlt med at indføre rygeregler rundt omkring. Brevet – som du derfor meget gerne må dele til en ansvarlig politiker eller andre, der har noget med psykatrien at gøre – fortsætter nemlig således:

- Der er især ét sted, hvor et forbud for de ansatte absolut INGEN mening giver.

- Her på årets første dag i det nye årti, udgår de psykatriske afdelingers dispensation for rygereglerne åbenbart, og dermed risikerer de brave mennesker, der arbejder i psykiatrien, nu flere konflikter og patienter, der får sværere ved at vænne sig til psykiatrisk afdeling.

De ansatte kan gå glip af værdifuld information

- Og de ansatte kan få sværere ved at afhjælpe en kritisk situation, og værdifuld informativ kan gå tabt.

- Hvordan kan alt det ske ved at forbyde rygning.

- Jo, det egentlig meget simpelt.

- Mens man ryger en smøg ude i haven - bag den 5 meter høje indhegning - er patienten og den ansatte pludselig ligeværdige.

- Ude i haven med en smøg i fingrene, er der ikke det samme magtovertag - eller barriere om man vil.

- Jeg ved det. Jeg har over de sidste 7 år, tilbragt minimum 2 år på psykiatriske patienter.

En smøg giver ro i krop og sind

- Og tag det fra en, som har oplevet hvordan en smøg med en fra personalet pludselig giver mig ro, ro i krop og sind, eller i det mindste dæmper det kraftigt, og oplevet hvordan at den professionelle distance, der er mellem os patienter og ansatte forsvinder, når vi begge står og pulser sorg røg ned i lungerne.

- Og hvad med alle de gange mig og andre står på en ny psykiatrisk afdeling.

- Vi har det skidt psykisk, vi er ofte psykotiske, paranoide, angste, skidt tilpas og vil helst grave os ned.

- Der er det guds gave til folket, at der er et personale der har mulighed for at sige, ’Nå Egon... Har du lyst til vi går ud i haven og ryger en smøg? Har du ikke en, så har jeg en’.

- Det er en simpel sætning, og ja, man skal opleve det, før man vitterlig kan sætte sig ind i det, men den sætning betyder alt og kan lægge startstenen til tillidsfuldt samarbejdende gennem indlæggelsen, der er alfa omega.

Og så tager man sin medicin selv om man helst ikke vil

- Og når man er oppe og køre, fordi alt i hovedet siger ’nej, ikke mere’, fordi hullet i hjertet græder og fordi kroppen er så urolig, at man går på vægge, så kan det - for det meste - kraftigt afhjælpes med en smøg og ligeværdigt forhold til den medarbejder, der 5 minutter senere skal 'tilbyde' den medicin, man ikke har lyst til at tage, men tager fordi man har tillid til personen, man lige har delt en smøg, og 2 historier med.

- I drømmer derude i den virkelige verden ikke om, hvor stor betydning, det er, at personalet på de psykiatriske afdelinger, kan træde ud af personalerollen for 5 minutter, og være ligeværdig med den man skal pleje.

- For os der dagligt er i vildrede om livet, om døden, om det er det værd eller om man tør gå ud og spise med de andre idag.

- En smøg ude i haven, den er stensikker. Den virker hvergang.

En smøgpause giver tillid - mere end et spil kort

- Den giver tillid mellem personale og patienter, tillid der kan afværge kritiske situationer, svære indlæggelser og mistillid.

- Så min kamp for ret til de ansattes rygning i arbejdstiden, den handler ikke om rygning, den handler om at bevare et vigtigt arbejdsredskab for de ansatte, som kommer os patienter til gode.

- Kaffe, Slik, sanserum eller et spil kort. Alt sammen meget godt. Men ikke halvt så godt som en smøg med sin kontaktperson.

- Og tag det fra en, der lever i det, modsat dem, der faktisk laver reglerne og lovene.

- De har ingen idé om, at de nu gør mere skade end gavn, skriver Dani, men hvad tænker du?