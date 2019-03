Psykolog synes 7/7: Men Statsforvaltningen synes far er en brokke-røv

nationen! har fået et brev fra en mand, der er rasende over det afslag, han netop har fået af Statsforvaltningen. I afslaget skriver de nemlig, at hans mange klager er med til at fastholde et højt konfliktniveau.

- Vi fædre er udsæt for den vildeste kønsdiskrimination, når det kommer til retten til vores elskede børn.

- Og grundlovens paragraf 77 – ytringsfriheden, er ifølge Statsforvaltningen ikke gældende for os skilsmissefædre.

De vil ikke behandle min ansøgning - fordi jeg jeg klager

Sådan indleder XX et brev til nationen! om den samværs-afgørelse . der har betydet at han i snart halvandet år ikke har set sin 8 år gamle søn - og heller ikke har udsigt til at se ham. XX mener at han bliver straffet og censureret fordi han er så opsat på at være sammen med sin søn - og han vil gerne høre, om han er den eneste, der tænker sådan. Hans brev fortsætter nemlig således:

- Statsforvaltningen skrev nu her i februar, at de ikke vil behandle min ansøgning om bopæl og forældremyndighed.

- De begrunder det bla. med at jeg klager.

Psykologen sagde vi skulle have 7/7

- Men selvfølgelig klager man når samme Statsforvaltningen for 15 måneder siden ophævede samværet med min nu 8 årige søn. Til trods for at der lå en 14 måneder gammel børnesagkyndig rapport fra Statsforvaltningens beskikkede børnepsykolog, der anbefalede at min søn skulle se mig i en 7/7 ordning.

- Den tilsidesatte Statsforvaltningen fuldstændig, og i stedet imødekom de min søns mor ansøgning om ophævelse af samværet i januar sidste år.

Det var også forkert at gå til pressen

- Jeg bor 600 meter fra min søns skole, men må ingen kontakt have.

-Så vildt er det, og pressen har også skrevet om min søns og min sag, men nu får jeg så at vide, at jeg - fordi jeg er gået til pressen - fastholder et højt konfliktniveau mellem forældrene.

- En uge efter de skrev det, fik jeg iøvrigt medhold i endnu en klage over Statsforvaltningen!

Hvorfor vejleder de i hvordan man klager?

- Man må da undre sig over hvorfor Statsforvaltningen i alle afgørelser vejleder om hvordan man kan klage over deres afgørelser, og så - når jeg så gør det, og faktisk ofte får medhold - beskylder mig for at opretholde et højt konfliktniveau, og nægter at lade min søns ret til at se begge sine forældre afprøvet i retten.

- Kære Danmark, først pisser de på mig, bagefter siger de jeg lugter. Sådan er det at være skilsmissefar i Danmark, skriver XX, men hvad tænker du? Og har du også om afslag pga mange klager?

