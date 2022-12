Putin får skylden: Overrasket

De førende tyske medier har ifølge en analyse haft voldsom fokus på at våbenleverancer skal løse situationen i Ukraine - og kun i få tilfælde skrevet om Natos/Vestens ansvar for konflikten

- Selvom mediernes rapportering ikke har været helt ensidig, er den gennemgående og markante accept af våbenleverancer overraskende.

Sådan siger Dr. Marcus Maurer, professor ved Institut for Journalistik ved University of Mainz, i en pressemeddelelse om den undersøgelse af otte store tyske mediers dækning af krigen i Ukraine, han netop har været med til at publicere.

Vild melding

4300 artikler: Det er Ruslands skyld

Marcus og de andre researchere har læst 4300 artikler fra Süddeutsche Zeitung, Bild, Spiegel, Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, ARD, Tagesschau, ZDF Today og RTL Aktuell. Og konklusionen er klar:

- Syv af de otte førende medier, der indgår i undersøgelsen, har vurderet, at leverancer af ​​tunge våben til Ukraine er en fornuftig foranstaltning til at afslutte krigen.

Annonce:

Tror ikke på forhandlinger

- Medierne har samtidig været væsentligt mere skeptiske over for diplomati/forhandlinger, skriver universitet, der også kan afsløre, at medierne i 93 procent af artiklerne giver Rusland/Putin skylden for krigen, mens kun fire procent af artiklerne har handlet om Natos/Vestens ansvar.



Mange tyskere giver Nato en del af skylden

I november kunne f.eks. Flensborg Avis bringe en meningsmåling, der viste at 19 procent af tyskerne støtter påstanden om, at den russiske angrebskrig i Ukraine er en følge af Natos provokationer mod Rusland. Og at andre 21 procent delvist bakker op om udsagnet.

Undersøgelsen var gennemført af Cemas, som er en uafhængig, almennyttig institution, der forsker i antisemitisme, konspirationsteorier,falske nyheder og højreekstremisme. Cemas stillede samme spørgsmål i april, og her var de tilsvarende tal 12 og 17 procent. Der er altså flere og flere tyskere, der ser Nato som en part i krigen.

Krigen er også NATOs skyld



Kun ét medie prioriterede diplomati

- Der Spiegel er det eneste af de undersøgte medier, der vurderede diplomati og forhandlinger mere positivt end leverancer af tunge våben, skriver Deutschland Funk om undersøgelsen, men hvad tænker du?

Rasende tyskere: Sig ikke 'undskyld'