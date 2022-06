Putin jubler: Ny bro

Åbningen i fredags af en bro mellem Kina og Rusland viser ifølge en telefonsamtale mellem den russiske og den kinesiske præsident, at de to landes samarbejde blomstrer

- Det er aftalt at udvide samarbejdet inden for finans, industri, transport og andre områder.

- Det sker med afsæt i den globale økonomiske situation, der er blevet mere kompliceret på grund af Vestens illegale sanktionspolitik.

Åbner ny grænsebro

Sådan endte en telefonsamtale mellem Ruslands præsident, Putin, og Kinas præsident, Xi, i går - en samtale, der understregede, at Kina fortsat ikke fordømmer den russiske invasion.

Og som endda satte en tyk streg under, at Kina og Rusland skruer op for samarbejde og handel, mens Vesten indfører sanktioner over for Rusland.

De to præsidenter talte nemlig også om en nye bro mellem Heihe i Kina og Blagoveshchensk i Rusland, der med tilhørende motorvej, netop er åbnet for lastbiler.

- Den vil skabe en ny forbindelse mellem vores to lande, lød det senere i samtalen mellem de to præsidenter.

Broen, der åbnede fredag, skærer ifølge mediet Roadtrafik-Technology hele 3500 kilometer af handelsruten til Ruslands østligste egne.

Olie-handlen femdoblet

I går kunne CNN fortælle at Kina og Indien i maj måned tilsammen importerede mere end 900.000 tønder olie fra Rusland hver dag. I januar købte de gigantiske lande kun 170.000 tønder olie pr. dag.

I sidste uge opfordrede USA Indien til at tænke sig godt om, når de handlede med Rusland. Ruslands indtægter på energiområdet er nemlig vokset gevaldigt siden krigen brød ud. Det Internationale Energi Agenturs tal for maj viser, at Ruslands indtægter på få måneder er steget 50 procent til voldsomme 140 milliarder kr. pr. måned.

EU: 427 milliarder til Putin

USA indrømmer