'Putin-kraftværk' lagt i graven

Finland har i otte år arbejdet på at bygge et russisk-designet og delvist russisk finansieret atomkraftværk. Mandag blev projektet lagt i graven

- De tør ikke sige sandheden.

- De dummede sig, og gjorde sig afhængige af Rusland.

Sådan skriver finske Antti K. i en kommentar på avisen Helsingin Sanomats Facebook-profil om Fennovoima, firmaet bag de nu aflyste planer om at bygge Hanhikivi 1, der skulle have været landets sjette atomkraftreaktor.

En kæmpefejl

Finland har haft fire reaktorer siden sluthalvfjerdserne/startfirserne, men landet besluttede i 00'erne, at der skulle mere a-kraft ind i elnettet, og for få måneder siden begyndte verdens største reaktor, Olkiluoto 3, så et testforløb med at producere strøm.

Forventningen er at Olkiluoto 3 er klar til efteråret, og Finlands håb var at Hanhikivi Nuclear Power Plant kunne stå klar om 10 år.

Men fordi værket - der delvist skulle bygges med russisk finansiering og en russisk-designet VVER-1200 trykvandsreaktor - har været forsinket utallige gange, og fordi energi nu er blevet en stor del af magtbalancen mellem Rusland og Europa, er projektet lagt i graven, oplyser firmaet Fennovoima i dag:

- Lanceringen af ​​et atomkraftværksprojekt med (det statslige russiske firma) Rosatom var en kæmpe fejl allerede i 2014.

Et Putin-kraftværk

- Tilladelsesprocessen for regeringen og parlamentet fandt sted efter besættelsen af ​​Krim, og vi vidste, hvordan Rosatom var en del af Putins og den russiske ledelses geopolitiske magtudøvelse.

- Det var et Putin-kraftværk, og Rosatom er praktisk talt det russiske ministerium for atomkraft og atomvåben.

- Vi vidste, hvilke problemer deres projekter havde tidligere og vi kendte Putins måde at bruge energi på som et politisk værktøj og de dermed forbundne sanktionsrisici, skriver landets tidligere miljøminister Ville Niinisto i dag, mens borgmesteren i byen Pyhäjok, hvor Hanhiviki skulle have ligget, stadig tror på projektet, men hvad tænker du?