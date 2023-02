Putin sætter vild rekord

- Fra at have en markedsandel på mindre end 1 procent - før Putins angreb på Ukraine - er Ruslands andel af Indiens olieimport nu steget til 28 procent.

- Og appetitten på russisk olie er urokkelig.

Vi bliver ved

Sådan skriver det engelsksprogede Economic Times of India, der lige nu dækker den indiske regerings 'energi-uge' i byen Bengaluru. Mediet har talt med indiske embedsmænd og repræsentanter fra olieselskaber, der fortæller, at Rusland absolut ikke har problemer med at finde kunder til olien. Og at landet planlægger at blive ved med at handle stort ind.

Indiens præsident Modi er ikke tilhænger af sanktioner. Screenshot fra Indiens Olie- og energiministerium

Sådan snyder Rusland Vesten

Indien er verdens tredjestørste olieimportør og den russiske olie og de russiske olieprodukter, der er ramt af sanktioner i især Europa, er faldet så meget i pris, at Rusland har overhalet Irak, der nu indtager en andenplads på listen over lande, der leverer olie til landets 1,5 milliarder indbyggere. Irak leverede således 20 procent, Saudi-Arabien 17 procent.

100 milliarder kr. på én måned?

Vesten - G7-landene og EU - har indført et prisloft på 60 dollars pr. tønde, og det har de indiske indkøbere ingen problemer med at overholde, skriver mediet.

Reuters kan fortælle at Kina heller ikke har problemer med købe olie fra Putin. Også her indtager Rusland nu førstepladsen på listen over lande, der holder Kina kørende. I januar blev der sendt 2 millioner tønder russisk olie til Kina hver dag - i december var det 'kun' 1,5 millioner tønder pr. dag.

Rusland solgte altså over 3 millioner tønder olie til Indien og Kina hver dag i januar. Dagsprisen for en tønde russisk olie i januar var cirka 50 dollars (342 kr.) pr. tønde, ifølge cnbc, så de to store lande sendte altså mere end 1 milliard kroner Putins vej - pr. dag, men hvad siger du?